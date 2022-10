Spotify Platinum HiFi miałoby się ukazać już wkrótce i dodać nie tylko lepszą jakość dźwięku

Wielu usługodawców abonamentowych usług streamingu muzyki ma jakiś plan z jakością HiFi. Spotify zapowiadał luźno takie przedsięwzięcie już około rok temu, ale jak na razie wciąż nie poznaliśmy daty jego startu. Okazuje się, że najpewniej pojawi się już w 2022 roku i tym samym Spotify uzupełni ofertę o wysoką jakość dźwięku bez obecnego obecnie większego stopnia stratnej kompresji. Oczywiście nie wszyscy rzuciliby się od razu masowo na Spotify HiFi. Wielu osobom odpowiada kompromis jakości w obecnej cenie lub wręcz niektóre z nich mogłyby nie usłyszeć różnicy.



Ankiety wysyłane do użytkowników sugerują, że Spotify wprowadzi nowy plan HiFi już w listopadzie

W ostatnim czasie pewna część użytkowników serwisu Spotify podzieliła się w sieci otrzymanymi ankietami. Próbowali anulować subskrypcję i otrzymywali arkusze mówiące o nowym jeszcze nieaktywnym wariancie usługi. Firma Spotify pytała się, czy byliby w takim razie teoretycznie chętni do powrotu w ciągu najbliższych 30 dni, ale przy nowych warunkach. Uwzględniony w korespondencji nowy plan będzie na zachodzie kosztował 19,99 dolarów za miesiąc i obejmie takie opcje, jak "HiFi audio", "Headphone Tuner", "Audio Insights", "Library Pro", "Playlist Pro", "Limited-adify Spotify podcasts" czy "Studio Sound".

Przedstawienie różnic pomiędzy aktualnymi planami Spotify Free i Spotify Premium / Foto: Spotify

Nowy Spotify Platinum HiFi mógłby zrównać się z ceną muzycznej usługi Tidal HiFi Plus

Prawdopodobnie mowa o wysokiej jakości odtwarzanych utworów (także z Dolby Atmos czy 360 Realisty), specjalnym equalizerze słuchawkowym, inteligentnym tworzeniu playlist czy dodatkowych usprawnieniach dla podcastów. Oczywiście to tylko nieoficjalne przesłanki na bazie ankiet udostępnianych części obecnych użytkowników. Jednak sugerują napływ nowości w kolejnym planie abonamentowym i jego nieodległą w czasie listopadową premierę.Naturalnie Spotify może tylko zakładać kolejny etap prac nad nowym wariantem usługi i szersze badanie rynku, choć jeszcze bez realizacji wdrożenia Spotify Platinum z HiFi audio. Jednak jego obecność w bliżej nieokreślnej przyszłości jest w zasadzie pewna. Od dłuższego czasu firma przymierza się do takiego ruchu, co też potwierdzają kolejne plotki. Inna sprawa, jak byłby wyceniony w Polsce nowy plan. Obecnie podstawowy Spotify Premium kosztuje 19,99 złotych za miesiąc (w wariancie Duo za 24,99 złote i Family za 29,99 złotych). Ustalając takie same proporcje zmiany jak te mające wejść w USA (9,99 dolarów kontra nowy 19,99 dolarów), zanosi się na 39,99 złotych. Taką samą ceną charakteryzuje się też Tidal HiFi Plus. Dodatkowo mamy też wciąż obecny darmowy plan Spotify free, który raczej nie zniknąłby z oferty.Źródło: musicbusinessworldwide / własne / Foto tytułowe: Google