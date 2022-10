Orionidy 2022. Wkrótce kolejna noc spadających gwiazd w październiku

Przygotuj się do obserwacji.

Orionidy – co to takiego?

Orionidy 2022 – kiedy i gdzie obserwować?

Październik to jeden z niewielu miesięcy w roku, podczas którego możemy podziwiać nie jeden, a dwa deszcze spadających gwiazd. Wcześniej miało bowiem miejsce maksimum meteorów z roju Drakonidów , a już wkrótce będziemy mieli do czynienia z maksimum meteorów z roju Orionidów. Sprawdź, kiedy i gdzie je oglądać.to rój meteorów powiązany z(drugi oprócz Eta Ekwarydów). Z reguły jest on widoczny między 2 października a 7 listopada. Najwcześniejsze doniesienia na temat tego roju pochodzą z kronik chińskich, natomiast pierwsze źródła europejskie wspominały o nim w XIX wieku i są powiązane z obserwacjami. O ich powiązaniu z kometą 1P/Halley zasugerowano dopiero w roku 1911.Rój Orionidów nie należy do najaktywniejszych rojów. Podczas jego maksimum zwykle można obserwować około 20 do 30 spadających gwiazd na godzinę. Niemniej jednak, dotychczasowe obserwacje wskazują na to, że w związku z wpływem grawitacji Jowisza rój może wykazywać 12-letnią okresowość w swojej aktywności. Dzięki temu w niektórych latach maksimum roju Orionidów pozwala obserwować od 50 do 70 zjawisk na godzinę. Na rok 2022 nie przypada zwiększona aktywność roju, jednakże w tym roku warunki do obserwacji Orionidów powinny być bardzo dobre. To dlatego, że w dniu maksimum roju na niebie będzie widoczne tylko 17 procent tarczy Księżyca.Oczywiście, mimo że kometa Halleya zbliża się do Ziemi i Słońca raz na 76 lat, Orionidy możemy podziwiać co roku. Wynika to z faktu, że nasza planeta co roku przechodzi przez warkocz materii pozostawiony przez tę kometę. Radiant roju Orionidów znajduje się na pograniczu gwiazdozbiorów(od którego pochodzi ich nazwa) iMaksimum roju Orionidów przypada na, a dokładniej mówiąc na noc z 21 na 22 października. Spadające gwiazdy, choć w mniejszych ilościach, będzie można zaobserwować jednak nie tylko wtedy, ale również każdej innej nocy aż do 7 listopada.Gdzie wypatrywać Orionidów 21 października? Zjawiska świetlne będą widoczne w Polsce od około godziny 22:00. Początkowo radiant roju będzie znajdował się na północnym-wschodzie, tuż nad horyzonte,. W miarę upływu czasu będzie przesuwał się wyżej i bardziej na wschód. O północy będzie widoczny już na wschodzie, a o 4:00 nad ranem na południowym-wschodzie.