PlayStation Stars już w Polsce. To nowy program lojalnościowy

Program lojalnościowy PlayStation Stars już w Polsce

PlayStation Stars to program lojalnościowy, który właśnie zadebiutował w naszym kraju. Posiadacze konsol od Sony mogą liczyć na liczne bonusy w postaci zniżek na cyfrowe wersje gier czy specjalne przedmioty kolekcjonerskie. To z pewnością miła informacja dla osób, które wyczekiwały startu nowości w Europie – poniżej znajdziecie wszelkie szczegóły na jej temat.Nie da się ukryć, że obecność programów lojalnościowych to jeden ze sposobów na zwiększenie zaangażowania społeczności i sprawienia, by korzystali wyłącznie z jednej usługi danego typu. Możliwość zbierania punktów oraz wydawania ich na różne bonusy czy kody rabatowe to dosyć popularny zabieg – chociażby w przypadku wielu sieci sklepów. Teraz na podobny pomysł wpadło Sony i zaliczyło przy tym mały falstart.zadebiutowało na terenie Europy dokładnie 12 października 2022 roku. Mówimy tu o programie lojalnościowym skierowanym wyłącznie do osób posiadających konsole od japońskiego producenta. Zostanie jego członkiem nie jest trudne – należy założyć konto PSN i zadeklarować się jako użytkownik chcący dołączyć do PlayStation Stars. Sony zastrzega jednak, że. Wszystko zależy od zainteresowania projektem.Jeśli jednak zostaniecie wpisani na listę, tona urządzenia z systemem Android lub iOS. Tam też dostępna powinna być specjalna zakładka pozwalająca na czerpanie korzyści z bycia członkiem programu. No właśnie, o jakich korzyściach mówimy? Przede wszystkim są to. Jak to jednak zazwyczaj w takich akcjach bywa – uzbieranie odpowiedniej liczby punktów nie będzie zbyt proste.