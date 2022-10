Netflix przerywa milczenie. Dowiemy się, ile osób ogląda poszczególne seriale

Netflix udostępni dane dotyczące popularności seriali

Netflix we wszystkich krajach informuje o liczbie obejrzanych godzin filmów/seriali / Źródło: Netflix

Netflix zamierza ujawnić dokładną liczbę osób oglądających filmy i seriale oryginalne dostępne na platformie. Zmiana sposobu informowania o popularności produkcji dotyczy jednak na ten moment wyłącznie Wielkiej Brytanii – ma to pomóc w niezależnej ocenie wpływu usługi na nawyki oglądania oraz dać wgląd w „prawdziwą kulturową siłę streamingu”. Trudno na ten moment stwierdzić czy podobna decyzja zostanie w przyszłości podjęta na innych rynkach. Pierwszy krok został jednak wykonany. Netflix to obecnie najpopularniejsza platforma streamingowa na świecie. Ostatnio nie wiedzie się jej najlepiej – głównie za sprawą regularnych spadków aktywnych subskrybentów oraz podejmowania niekoniecznie akceptowanych przez społeczność decyzji. Mowa tu o m.in. walce ze zjawiskiem udostępniania kont oraz planami wprowadzenia planu abonamentowego zawierającego reklamy . Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnej decyzji – ta brzmi jednak dosyć pozytywnie.Portal streamingowy został właśnie. Oznacza to, że będzie on zmuszony do publikowania niezależnych danych oglądalności. Wszystko po to, by można było porównać je z tradycyjnymi kanałami. Dzięki temu dowiemy się jaką dokładnie popularnością w Wielkiej Brytanii cieszy się np. konkretny sezon serialu. To bez wątpienia dobra wiadomość, która zwiększy przejrzystość i da użytkownikom jasny wgląd w to, jak wiedzie się Netflixowi – no, przynajmniej częściowy wgląd.Reed Hastings – CEO platformy – stwierdził, że podjęta decyzja jest wynikiem obietnicy złożonej jeszcze w 2019 roku podczas wystąpienia na wydarzeniu Royal Television Society. Po trzech latach platforma w końcu zobowiązała się do udostępniania danych dotyczących oglądalności i ich pomiaru przez niezależne podmioty. Jest to równieżCóż, trudno to jednoznacznie stwierdzić – osobiście w to wątpię. Netflix na ten moment pozwala zajrzeć na oficjalną stronę, gdzie odnaleźć możemy informacje na temat tego, przez ile godzin użytkownicy oglądali daną produkcję na przestrzeni pierwszego tygodnia od jej debiutu. Nie spodziewałbym się, iż firma – bez nacisków z zewnątrz – zmieni swoją politykę w tym aspekcie.Tak czy inaczej, śledzenie brytyjskich ratingów telewizyjnych (obliczanych przy użyciu specjalnych urządzeń śledzących i monitorujących) da swego rodzaju wgląd w popularność usługi. Porównywanie tych danych do ogólnej sytuacji będzie rzecz jasna sporym uproszczeniem, ale wciąż będzie dawać pewien obraz – do tej pory nie otrzymywaliśmy go wcale.Źródło: The Guardian