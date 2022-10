PlayStation 1 zostało uruchomione na 420-calowym ekranie. Efekt robi wrażenie

Sony uruchomiło PS1 na ogromnym telewizorze

Original PlayStation + 35-foot TV = unmatched satisfaction pic.twitter.com/kZUHqKcx75 — Sony (@Sony) October 10, 2022

Sony postanowiło zabawić się uczuciami swoich klientów i opublikowało dosyć nietypowy materiał. Możemy zobaczyć na nim proces uruchamiania PlayStation 1, czyli kultowej konsoli od japońskiego koncernu. Nie byłoby w tym nic dziwnego i zaskakującego, gdyby nie fakt, że dokonano tego na… 420-calowym ekranie. Kontrast pomiędzy starym urządzeniem, a potężnym telewizorem robi ogromne wrażenie. Zresztą – przekonajcie się sami.Nie da się ukryć, że gracze lubią wracać wspomnieniami do „starych dobrych czasów”, także tych związanych z gamingiem. Nostalgia towarzysząca ogrywaniu gier z dzieciństwa czy zdmuchiwania kurzu ze starych konsol to niezapomniane doznanie, które zapewne kojarzy przynajmniej część osób. A co gdyby tak połączyć klasykę z nowoczesnością w niekonwencjonalny sposób? Dokładnie to postanowiło zrobić właśnie Sony.Koncern zdecydował się na opublikowanie dosyć zaskakującego materiału wideo. Możemy zobaczyć na nim. Wygląda to dosyć abstrakcyjnie – zwłaszcza widok popularnej animacji rozruchowej, którą w latach 90. oglądało się raczej na matrycy o znacznie mniejszych rozmiarach. Warto przy okazji przypomnieć, iż od premiery PSX minęło już 28 lat!