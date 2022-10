TVP pracuje nad stacją dla młodzieży. Przy okazji rezygnuje z kanału muzycznego i 4K

TVP otwiera cały czas nowe stacje, bo... czemu nie?

Ostatnio uruchomiono stację TVP Nauka / Źródło: TVP

TVP poinformowała o planach uruchomienia stacji TeenTV, która będzie przeznaczona dla młodszych nastolatków. Widzowie nie mają jednak co liczyć na TVP Muzyka, stację hucznie zapowiadaną przez Jacka Kurskiego. Co ciekawe, już niedługo zakończy się także emisja programów na łamach TVP 4K - projekt ma powrócić do telewizji dopiero za kilka lat. Przyjrzyjmy się szczegółom tych zmian.TVP to istne kuriozum jeśli chodzi o liczbę uruchomionych stacji telewizyjnych (21). Rodzimy nadawca publiczny zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu - pierwsze należy do Chińskiej Centrali Telewizyjnej (CCTV), która w swojej ofercie ma 43 kanały. Polska wyróżnia się więc znacząco na arenie międzynarodowej, choć raczej w niezbyt pozytywny sposób - mnogość projektów tematycznych zaczyna przyprawiać o zawrót głowy.Prezes TVP się jednak zmienił, co spowodowało wprowadzenie kilku zmian w obrębie m.in. Karty Powinności, która została właśnie opublikowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Możemy się z niej dowiedzieć o chociażby- projekt został ogłoszony przez Jacka Kurskiego w 2017 roku i miał każdego roku kosztować 22 milionów złotych.Zapowiedziana swego czasu ramówka obejmowałaby teledyski, koncerty oraz filmy o tematyce muzycznej. Widzowie mogliby oglądać telewizję przez co najmniej 23 godziny na dobę oraz uzyskać do niej dostęp poprzez drogę satelitarną, sieci kablowe, a także naziemnie. Teraz jednak nadeszła inflacja i nowy prezes TVP - Mateusz Matyszkowicz - stwierdził, że dostępne środki finansowe muszą zostać przeznaczone na inne przedsięwzięcia.Jednym z nich jest chociażby.... Będzie on dostępny w internecie, a także w formie aplikacji mobilnej. Z czasem znajdziemy go w ofercie naziemnej, stanie się bowiem dostępny dla urządzeń kompatybilnych z technologią HbbTV. Okej, ale co taka stacja zaoferuje internautom?Cóż, między innymi treści edykacyjne - doszukamy się również filmów i seriali animowanych. Kurski swego czasu stwierdził, że projekt ma "zachęcać nastolatków do realizacji pasji z uwzględnieniem relaksu, zabaw, gier i sportu"., drugi już 20 milionów. Osobiście nie wróżę temu sukcesu - wszystko wydaje dosyć... nijakie.Nie można przy okazji zapominać o serwisie SwipeTo.pl , o którym informowaliśmy Was zaledwie kilka dni temu. Portal dla młodych dorosłych jest uzupełnieniem oferty TVP i ukazuje przeróżne treści w nieco innym stylu niż to, do czego do tej pory przyzwyczaiła nas telewizja publiczna.Ostatnią informacją jest. Jak możemy wyczytać z Karty Powinności, w 2023 roku projekt nie pochłonie ani jednej złotówki - zmiana nastąpi dopiero w 2024 roku, kiedy to odbędzie się Euro 2024, do którego emisji ma prawa publiczny nadawca. Widowisko w 4K pochłonie 36 milionów złotych. Na razie jednak nie mamy co spodziewać się niesportowych treści od TVP. Dlaczego? Nie wiadomo.Dzieje się więc sporo i należy się spodziewać, że to nie koniec hucznych zapowiedzi. TVP nie zamierza rezygnować z otwierania nowych kanałów. Ale chyba nikt nie będzie narzekał prawda? Co innego gdyby pieniądze na to szły z naszych podatków. Oh wait...Źródło: wirtualnemedia.pl