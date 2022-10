Geralt w wannie jako ciasto w programie kulinarnym Netflixa

Pjoter, zamieniłem się w ciasto.

Geralt w wannie (Geralt in a Bathtub) to jeden z najsłynniejszych memów związanych z serią gier Wiedźmin, opowiadających losy postaci zabójcy potworów, wykreowanego przez polskiego pisarza, Andrzeja Sapkowskiego. Kultowa scena z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon przybrała najpierw formę figurki sprzedawanej przez, a jakiś czas temu została nawet odtworzona w serialu Wiedźmin, dostępnym na platformie Netflix . Teraz, choć trudno w to uwierzyć, Geralt w wannie (czy raczej: balii z wodą) był gwiazdą programu kulinarnego.to reality show emitowany na platformie Netflix, w którym amatorzy cukiernictwa, dysponujący mówiąc delikatnie... umiarkowanym talentem, próbują odtwarzać fenomenalnie wymagające wypieki. Motywacja jest spora, bowiem na zwycięzców czekają nagrody w wysokości 10 tysięcy dolarów (, sic!). W związku z nadchodzącym Halloween wyemitowano odcinek specjalny, w którym pojawiły się wyzwania inspirowane innymi programami i serialami na Netfliksie, w tym Wiedźminem. Uczestnicy próbowali upiec ciasto przedstawiające Geralta w wannie. Efekty były... No, sami zobaczcie.

"Im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi się podoba"

Godzina na upieczenie Geralta

Uruk-hai czy Geralt z Rivii? Trudno powiedzieć. | Źródło: NetflixPopisy kulinarne w Nailed It! przeważnie przybierają formę parodii cukiernictwa. Uczestnicy bardzo często wyglądają tak, jakby pierwszy raz w życiu stanęli w kuchni, ale ich kreatywność nierzadko sięga zenitu. Tak było i tym razem. Sędzia, będący zawodowym cukiernikiem, dwoił się i troił, aby powiedzieć coś miłego na temat słodkości.- skomentował ciasto jednego z uczestników.Faktycznie, jest w nim cośMmm... | Źródło: NetflixBiorący udział w zabawie mieli na upieczenie ciasta zaledwie godzinę. Efekty ich pracy są zabawne, ale zastanówcie się, czy ghdyby ktoś w tym momencie dał Wam odpowiednie składniki, upieklibyście coś, co przypomina w jakikolwiek sposób Geralta z Rivii? Kamery, stres, presja czasu, niewielkie umiejętności... z tego po prostu musiało powstać coś karykaturalnego.Cały omawiany tu odcinek Nailed It! obejrzycie pod tym adresem CD Projekt, może by tak w nowej odsłonie Wiedźmina nawiązać do kulinarnych popisów z omawianego tu programu? ;)Źródło: mat. własny