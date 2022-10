Apple Music osiągnęło imponujący kamień milowy

Usługa oferuje więcej, niż można by przypuszczać.

Apple świętuje 100 milionów utworów na Apple Music

"W latach 60. XX w. rocznie wydawano tylko 5000 albumów. Dziś niezależnie od lokalizacji, w 167 krajach, w których działa Apple Music, artyści reprezentujący najróżniejsze rodzaje muzyki mogą napisać i nagrać piosenkę, a potem udostępnić ją całemu światu. Każdego dnia w Apple Music swoje nowe utwory udostępnia ponad 20 000 wokalistów i autorów piosenek – w ten sposób nasza kolekcja dzień po dniu staje się coraz lepsza"

"Czynnik ludzki zawsze odgrywał kluczową rolę we wszystkim, co dzieje się w Apple Music. Zarówno w tym, co jest widoczne dla użytkowników, na przykład w playlistach komponowanych przez naszych redaktorów, jak i w tym, czego użytkownicy nie są świadomi, tak jak w wypadku algorytmów generujących spersonalizowane rekomendacje. Jak nigdy zdajemy sobie sprawę, że musimy inwestować w ludzi, by być liderem w łączeniu artystów z odbiorcami"

Cena Apple Music w Polsce

100 milionów to imponująca liczba w odniesieniu do niemal wszystkiego, może za wyjątkiem wenezuelskich boliwarów. Właśnie taka liczba utworów znajduje się obecnie na platformie streamingowej Apple Music, o czym właśnie poinformowała firma z siedzibą w Cupertino. Znanemu producentowi udało się zgromadzić tak pokaźną bazę utworów w ciągu zaledwie nieco ponad 7 lat od uruchomienia działającej także w Polsce usługi.Od premiery iTunes i pierwszego iPoda minęło dopiero (aż?!) 21 lat. Kiedyś w kieszeni nosiliśmy sprzęty pozwalające pomieścić kilkaset, może tysiąc utworów. Teraz na platformie Apple Music można ich odsłuchać nawet ponad 100 tysięcy razy więcej. W dowolnym momencie. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki lub... w obrębie jednego polecenia głosowego wypowiedzianego do Siri, niestety wciąż po angielsku. ;)- opowiada o sukcesie- dodaje.Z okazji osiągnięcia kamienia miliowego ruszyła nowa seria Apple Music Today , w ramach której codziennie przedstawiana będzie nowa piosenka i jej szczegółowa historia. W końcu każdy ze 100 milionów kawałków w katalogu to zupełnie inna opowieść.Każdy może wypróbować Apple Music za darmo przez 1 miesiąc. Użytkownicy nowych produktów AirPods, HomePod mini i wybranych produktów Beats otrzymują aż 6 bezpłatnych miesięcy subskrypcji Apple Music. Po tym czasie subskrypcja kosztuje. Studenci liczyć mogą na opłatę niższą, wynoszącą 11,99 złotych miesięcznie. Pakiet rodzinny dla nawet sześciu osób to wydatek rzędu 29,99 złotych za każdy miesiąc.Tak naprawdę najlepiej aktywować pakiet Apple One za darmo na miesiąc i sprawdzić możliwości wszystkich usług Apple na raz - Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i iCloud+.Źródło: Apple