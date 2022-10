HBO Max z pokaźną czystką. Kilkadziesiąt filmów opuści niedługo platformę

Październikowa czystka nadchodzi do HBO Max

HBO Max już niedługo doczeka się październikowej czystki. Pod koniec miesiąca możemy spodziewać się kasacji niemalże czterdziestu produkcji, z których część to prawdziwe hity. Subskrybenci pożegnają się chociażby z kultowym filmem Duma i uprzedzenie czy Wschodnimi obietnicami. Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów przeznaczonych do usunięcia.Streaming bez wątpienia nie jest idealny. Jednym z największych jego minusów jest niepewność co do treści oferowanych przez platformy. Ich dostępność opiera się najczęściej na zasadzie terminowej licencji (chyba że mówimy o treściach oryginalnych) - jeśli jedna ze stron nie zdecyduje się na jej przedłużenie, to oferta serwisu staje się uboższa i użytkownicy nie mają na to większego wpływu. Regularnie staramy się informować Was o pokaźniejszych czystkach, byście zdążyli nadrobić niektóre filmy bądź seriale.Najczęściej mają one miejsce pod koniec danego miesiąca. W październiku nie będzie wyjątku od reguły - właśnie dowiedzieliśmy się o kilkudziesięciu pozycjach, które znikną z HBO Max wraz początkiem listopada. Mowa tu o ponad 30 filmach, z czego niektóre to prawdziwe kinowe perełki. Warto wspomnieć chociażby o, gdzie zagrał świetny Jim Carrey.