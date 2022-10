PlayStation 5 złamane. Zabezpieczenia nie powstrzymały hakerów

Hakerzy złamali konsolę PlayStation 5

Here it is. Thanks to everyone mentioned earlier. Be warned stability is not great, something to be improved on for sure.https://t.co/J7MJOZlTOx — Specter (@SpecterDev) October 2, 2022

Zabeczpieczenia konsoli PlayStation 5 zostały złamane przez hakerów zaledwie po niespełna dwóch latach od debiutu. Udało się im uzyskać dostęp do menu debugowego, co oznacza otwarcie furtki do wielu niedostępnych wcześniej funkcji. Mowa tu chociażby o opcji wyłączenia zabezpieczeń czy uruchomieniu oprogramowania bez licencji. Mamy więc do czynienia ze sporym osiągnięciem.Zacznijmy jednak od początku, czyli od wyjaśnienia czym jest- czyli dokonany właśnie proces. Pojęcie to oznaczana oprogramowanie wybranego urządzenia. Jeśli komuś uda się przejść przez takie osłony, to mówimy o "złamaniu" sprzętu - wtedy użytkownik tak naprawdę otrzymuje pełną swobodę w zakresie modyfikacji telefonu/konsoli.Zjawisko nie jest rzecz jasna pożądane przez producentów, bo naraża ich na m.in. straty finansowe.- do jej upadku przyczyniły się właśnie słabe zabezpiecznia Sony, które umożliwiły jailbreaking niedługo po debiucie sprzętu. Wiele osób porzuciło wtedy kupowanie oryginalnych gier, co doprowadziło do niewystarczających przychodów koncernu. Teraz sytuacja na rynku prezentuje się nieco inaczej.Dlatego też złamanie konsoli PlayStation 5 stanowi bardziej ciekawostkę i zabawę dla części społeczności, aniżeli faktyczne zagrożenie dla Sony. Tak czy inaczej, właśnie opublikowano exploit stanowiący ostateczne potwierdzenie, iż hakerom udało się pokonać zabezpieczenia nałożone na urządzenie od japońskiego koncernu. Dokonał tego SpecterDev, czyli znany i zasłużony członek społeczności PlayStation. Oczywiście pomagała mu przy tym grupa osób.