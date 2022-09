Netflix zaprezentował październikowe nowości. Jest naprawdę dobrze

Netflix przedstawił właśnie oficjalną rozpiskę październikowych premier. Streamingowa platforma wzbogaci się o sporo produkcji "idealnych na jesień" - wielbiciele filmów/seriali grozy powinni być więc zadowoleni. Poza tym doczekamy się debiutu polskiego tytułu opowiadającego o ogromnej powodzi, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. Będzie co oglądać - zresztą, możecie się o tym przekonać poprzez zerknięcie na poniższą listę.



Netflix zaskoczy niektórych październikową ofertą

Nie tak dawno informowaliśmy Was o pozycjach



Zacznijmy - standardowo - od seriali. Na naszym biało-czerwonym poletku Wielką Wodę, serial opowiadający o wydarzeniach z lipca 1997 roku, kiedy to Wrocław i okolice zostały zalane przez wodę. Nie mamy tu do czynienia z dokumentem, więc nie wszystkie elementy pokrywać się będą z rzeczywistością - warto mieć to na uwadze. Doczekamy się opowieści o trudach zwykłych mieszkańców oraz decyzjach, które musiały zostać podjęte przez naukowców i władze. Premiera już 5 października.



Netflix przedstawił właśnie oficjalną rozpiskę październikowych premier. Streamingowa platforma wzbogaci się o sporo produkcji "idealnych na jesień" - wielbiciele filmów/seriali grozy powinni być więc zadowoleni. Poza tym doczekamy się debiutu polskiego tytułu opowiadającego o ogromnej powodzi, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. Będzie co oglądać - zresztą, możecie się o tym przekonać poprzez zerknięcie na poniższą listę.Nie tak dawno informowaliśmy Was o pozycjach opuszczających Netflixa wraz z końcem września - będzie ich dosyć sporo, a część to naprawdę głośne hity. Od pewnego czasu wiemy jednak, że jesień ma być u "czerwonych" powiewem ciekawych nowości i wszystko wskazuje na to, iż ostatnie doniesienia właśnie się potwierdziły. Co więc dokładnie obejrzymy w październiku i czy warto przedłużyć subskrypcję o kolejne 30 dni? Sprawdźmy.Zacznijmy - standardowo - od seriali. Na naszym biało-czerwonym poletku Netflix najbardziej promuje, serial opowiadający o wydarzeniach z lipca 1997 roku, kiedy to Wrocław i okolice zostały zalane przez wodę. Nie mamy tu do czynienia z dokumentem, więc nie wszystkie elementy pokrywać się będą z rzeczywistością - warto mieć to na uwadze. Doczekamy się opowieści o trudach zwykłych mieszkańców oraz decyzjach, które musiały zostać podjęte przez naukowców i władze. Premiera już



Jeśli lubicie paranormalne klimaty, to nie możecie przejść obojętnie obok Klubu Północnego będącego adaptacją uwielbianej serii książek Christophera Pike'a. Oficjalny opis serialu brzmi następująco: "W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach — i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów". Co ważne, tytuł tworzą osoby odpowiadające za "Nawiedzony dom na wzgórzu". Premiera już 7 października.







Poszukujecie kryminału? Rzućcie okiem na Detektywa Belascoaran, opowieść o człowieku, któremu znudziła się tradycyjna praca oraz małżeństwo. Zdecydował się więc na zostanie... detektywem i jego pierwsze zlecenie w tej roli bynajmniej nie jest banalne. Mowa tu bowiem o schwytaniu seryjnego mordercy grasującego na ulicach Meksyku. Premiera już 12 października.







Okej, wróćmy na chwilę do rodzimych klimatów. Gang Zielonej Rękawiczki to dosyć nietypowa historia o... seniorkach, które postanowiły napaść na bank. Niestety - skok się nie powiódł, dlatego też Zuza, Kinga i Alicja zdecydowały się na ukrycie w cichym domu opieki. Kobiety nie porzucają jednak swojego przestępczego życia i kontynuują działania w ośrodku, tym samym dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom. Nie wiem jak Wam, ale brzmi mi to na ciekawy powiew świeżości jeśli chodzi o polskie "kino". Premiera już 19 października.







Co do filmów, to chyba najbardziej wyczekiwanym jest Akademia Dobra i Zła - adaptacja bestsellerowej serii książek Somana Chainaniego. Jeśli czytaliście wcześciej te opowieści fantasy, to bez wątpienia jesteście ciekawi jak zostanie ona przeniesiona na ekran. Osoby niezaznajomione z oryginałem mogą liczyć natomiast na przedstawienie losów najlepszych koleżanek, które przechodzą test, gdy trafiają do szkoły magii dla przyszłych dobrych i złych czarodziei. Premiera już 19 października.







Osobiście czekam jednak na ekranizację opowiadania Stephena Kinga, czyli Telefon Pana Harrigana. Oficjalny opis brzmi następująco: "Pewien chłopiec zaprzyjaźnia się ze starzejącym się miliarderem. Mają wspólne tematy - książki i swoje pierwsze iPhone’y. Ale gdy starszy pan umiera, przyjaźń wciąż jest żywa". Żywa w dosłownym tego słowa znaczeniu, bowiem chłopiec zaczyna otrzymywać SMS-y od nieżyjącego już starca. Premiera już 5 października.







Interesująco zapowiada się również Dobry opiekun, czyli opowieść o przepracowanej pielęgniarce korzystającej z pomocy nowego kolegi w pracy i w domu. Jej pacjent jegnak nagle umiera, co wzbudza pewne podejrzenia względem mężczyzny. Premiera już 26 października.







Wracając na chwilę do halloweenowych klimatów, to pozycją godną uwagi może być Gabinet Osobowości od Guillermo del Toro. Jest to antologia ośmiu - niepowiązanych ze sobą - opowieści grozy, za które odpowiada szereg twórców horrorów oraz wspomniany zdobywca Oscara, Guillermo del Toro. Premiera już 25 października.







Dla fanów anime przygotowano chociażby Wyjątek. Oficjalny opis produkcji brzmi następująco: "W odległej przyszłości zmuszona do opuszczenia Ziemi ludzkość wysyła w kosmos statek kosmiczny z wydrukowaną na drukarce 3D załogą, która ma przeprowadzić terraformację". Premiera już 13 października.







Psst... 10 października na Netflixa zawita w końcu 8 sezon kultowego serialu Brooklyn 9-9. Jeśli więc cierpliwie czekaliście aż pojawi się on w polskiej dystrybucji, to nadszedł ten dzień.



Poniżej natomiast znajdziecie pełną (z przymrużeniem oka, bo streamingowe platformy lubią sobie bez zapowiedzi wrzucić... kilkadziesiąt filmów nie ujętych w rozpisce) listę produkcji, które na przestrzeni października pojawią się na Netflixie.



Lista październikowych nowości

Tytuły oryginalne:



DZIEWCZYNA Z XX WIEKU - WKRÓTCE NA NETFLIX!

INSIDE MAN - WKRÓTCE NA NETFLIX!

KRÓLOWE NA ZAWSZE - 02/10/2022

FRYTKA I KARTOFELCIA: SEZON 4 - 03/10/2022

HASAN MINHAJ: THE KING'S JESTER - 04/10/2022

IMPERIUM PRZEPYCHU: SEZON 3 - 05/10/2022

NAILED IT!: SEZON 7 - 05/10/2022

WIELKA WODA - 05/10/2022

WALKA O SPRAWIEDLIWOŚĆ: SPRAWA PAOLO GUERRERO: SEZON 1 - 05/10/2022

13 UWIĘZIONYCH: JAK PRZETRWALIŚMY W TAJLANDZKIEJ JASKINI - 05/10/2022

TOGO - 05/10/2022

SKOK Z WYSOKOŚCI - 05/10/2022

TELEFON PANA HARRIGANA - 05/10/2022

WSTRZĄSY WTÓRNE: TRZĘSIENIE ZIEMI W NEPALU - 06/10/2022

RADOŚCI I CIERPIENIA MŁODEGO YUGUO - 06/10/2022

TIGER & BUNNY 2 CZĘŚĆ 2 - 07/10/2022

PRZEDZIWNE PRZYGODY JAMESA - 07/10/2022

ROZMOWY Z MORDERCĄ: TAŚMY JEFFREYA DAHMERA: MINISERIAL - 07/10/2022

DRUŻYNA ODKUPIENIA - 07/10/2022

STARZY LUDZIE - 07/10/2022

NAJSZCZĘŚLIWSZA DZIEWCZYNA NA ŚWIECIE - 07/10/2022

KEV ADAMS: PRAWDZIWY JA - 07/10/2022

DOMEK DLA LALEK - 07/10/2022

DERRY GIRLS: SEZON 3 - 07/10/2022

GLITCH - 07/10/2022

KLUB PÓŁNOCNY - 07/10/2022

KRET - 07/10/2022

ANDROPAUZA - 07/10/2022

TRZY MAŁE KOBIETKI - 08/10/2022

STRAŻNICY PRZYRODY - 10/10/2022

WILKI Z WYSPY VANCOUVER - 11/10/2022

ILIZA SHLESINGER: HOT FOREVER - 11/10/2022

DEAW 13: TAJLANDZKI STAND-UP - 11/10/2022

PORADNIA MAŁŻEŃSKA - 11/10/2022

MAŁŻONKA DO WYNAJĘCIA - 11/10/2022

DETEKTYW BELASCOARÁN - 12/10/2022

EASY-BAKE BATTLE: KONKURS DOMOWEGO GOTOWANIA - 12/10/2022

TERYTORIUM KROKODYLI - 12/10/2022

WYJĄTEK - 13/10/2022

MARTWY PUNKT: PARANORMALNY PARK: SEZON 2 - 13/10/2022

SUE PERKINS: TO CAŁKIEM LEGALNE - 13/10/2022

PLAYLISTA - 13/10/2022

KLĄTWA BRIDGE HOLLOW - 14/10/2022

PRAGNIENIE WYBAWIENIA - 14/10/2022

ŚWIĘTA RODZINA - 14/10/2022

MISMATCHED: SEZON 2 - 14/10/2022

CZARNE MOTYLE - 14/10/2022

TAKE 1: JEDNA SZANSA - 14/10/2022

RESTAURACJA GOFCI I MOCHIEGO - 17/10/2022

PEWNEGO RAZU W MAŁYM MIASTECZKU - 17/10/2022

LISA ANOTHER GREAT DAY - 18/10/2022

GABRIEL IGLESIAS: STADIUM FLUFFY - 18/10/2022

SOMEBODY FEED PHIL: SEZON 6 - 18/10/2022

NIEWYJAŚNIONE TAJEMNICE: CZĘŚĆ 3- 18/10/2022 (odcinki 1-3); 25/10/2022 (odcinki 4-6)

MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA: SEZON 3 - 19/10/2022 (odcinki 1-4); 26/10/2022 (odcinki 5-7)

NIEZNAJOMY - 19/10/2022

AKADEMIA DOBRA I ZŁA - 19/10/2022

NOTRE DAME: MINISERIAL - 19/10/2022

GANG ZIELONEJ RĘKAWICZKI - 19/10/2022

ONI: OPOWIEŚĆ O BOGU PIORUNÓW: MINISERIAL - 21/10/2022

DESCENDANT - 21/10/2022

28 DNI GROZY - 21/10/2022

BARBARZYŃCY: SEZON 2 - 21/10/2022

OD ZERA: MINISERIAL - 21/10/2022

HIGH: WYZNANIA PRZEMYTNICZKI Z IBIZY: SEZON 1 - 21/10/2022

FRANCO ESCAMILLA: PODSŁUCHIWACZ - 23/10/2022

KLATKA - 24/10/2022

BOGDAN BONER: EGZORCYSTA: SEZON 3 - 24/10/2022

BARBIE EPIC ROAD TRIP - 25/10/2022

GABINET OSOBLIWOŚCI GUILLERMO DEL TORO - 25/10/2022

FORTUNE FEIMSTER: GOOD FORTUNE - 25/10/2022

ZBIEG: CIEKAWY PRZYPADEK CARLOSA GHOSNA - 26/10/2022

OSTATNIA WIECZERZA - 26/10/2022

DOBRY OPIEKUN - 26/10/2022

OKRAŚĆ MUSSOLINIEGO - 26/10/2022

ROMANTIC KILLER - 27/10/2022

ZJAZD RODZINNY: SEZON 5 - 27/10/2022

MAGICZNE PRZYGODY DANIELA SPELLBOUNDA - 27/10/2022

EARTHSTORM - 27/10/2022

CICI - 27/10/2022

DUBAI BLING - 27/10/2022

THE BASTARD SON & THE DEVIL HIMSELF - 28/10/2022

BIG MOUTH: SEZON 6 - 28/10/2022

IF ONLY - 28/10/2022

DRINK MASTERS - 28/10/2022

WENDELL I WILD - 28/10/2022

MY ENCOUNTER WITH EVIL - 28/10/2022

I AM A STALKER - 28/10/2022

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN - 28/10/2022

WILD IS THE WIND - 28/10/2022

DEADWIND: SEZON 3 - 29/10/2022

Tytuły na licencji:



ALFIE - 01/10/2022

BROOKLYN 9-9: SEZON 8 - 10/10/2022

KRÓL STATEN ISLAND - 26/10/2022

W komentarzach koniecznie dajcie znać, na które filmy i seriale czekacie najbardziej!



Źródło: Netflix Psst...na Netflixa zawita w końcu. Jeśli więc cierpliwie czekaliście aż pojawi się on w polskiej dystrybucji, to nadszedł ten dzień.Poniżej natomiast znajdziecie pełną (z przymrużeniem oka, bo streamingowe platformy lubią sobie bez zapowiedzi wrzucić... kilkadziesiąt filmów nie ujętych w rozpisce) listę produkcji, które na przestrzeni października pojawią się na Netflixie.W komentarzach koniecznie dajcie znać, na które filmy i seriale czekacie najbardziej!Źródło: Netflix

Nie można nazwać tej oferty najgorszą.