Serial The Last of Us na pierwszym zwiastunie. Ależ to świetnie wygląda

Doczekaliśmy się debiutu pierwszego oficjalnego zwiastuna serialu The Last of Us, który to pojawi się na platformie HBO Max już w 2023 roku. Opublikowany materiał prezentuje przede wszystkim szereg różnorodnych scen - zarówno tych spokojnych, jak i pełnych akcji. Społeczność zwraca uwagę na wierność oryginałowi oraz świetny wybór głównego aktora. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej temu trailerowi.



The Last of Us doczekał się pierwszego zwiastuna

The Last of Us to jedna z najlepiej ocenianych produkcji w historii branży i bez wątpienia jest idealnym materiałem na serialową adaptację. Pewien czas temu postanowiło zabrać się za nią HBO i trzeba przyznać, że użytkownicy podchodzili (zresztą, wciąż tak robią) do całego projektu z odpowiednim dystansem. Ekranizacje gier rzadko kiedy bowiem wychodzą i przykładów nie trzeba zbyt daleko szukać. Assassin's Creed czy Mortal Kombat - to filmy, które pierwsze przychodzą mi do głowy.



Wiele jednak wskazuje, że



Doczekaliśmy się debiutu pierwszego oficjalnego zwiastuna serialu The Last of Us, który to pojawi się na platformie HBO Max już w 2023 roku. Opublikowany materiał prezentuje przede wszystkim szereg różnorodnych scen - zarówno tych spokojnych, jak i pełnych akcji. Społeczność zwraca uwagę na wierność oryginałowi oraz świetny wybór głównego aktora. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej temu trailerowi.The Last of Us to jedna z najlepiej ocenianych produkcji w historii branży i bez wątpienia jest idealnym materiałem na serialową adaptację. Pewien czas temu postanowiło zabrać się za nią HBO i trzeba przyznać, że użytkownicy podchodzili (zresztą, wciąż tak robią) do całego projektu z odpowiednim dystansem.i przykładów nie trzeba zbyt daleko szukać. Assassin's Creed czy Mortal Kombat - to filmy, które pierwsze przychodzą mi do głowy.Wiele jednak wskazuje, że The Last of Us może wypaść przynajmniej "w porządku". Taki przynajmniej wniosek wyciągam po opublikowanych do tej pory materiałach promocyjnych, obsadzie czy osobach odpowiedzialnych za przedsięwzięcie. Za nadchodzący serial odpowiadają bowien Craig Mazin (współtwórca mini-serialu Czarnobyl) oraz Neil Druckmann (twórca gry The Last of Us). W głównych rolach zobaczymy natomiast Pedro Pascala (Joel) oraz Bellę Ramsey (Ellie).



Dosyć długo musieliśmy czekać na pełnoprawny zwiastun produkcji, lecz w końcu zdecydowano się na jego opublikowanie. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę świetnie - zarówno pod względem wizualnym, jak i aktorskim. Gracze zwracają przede wszystkim uwagę na zgodność niektórych scen z oryginałem oraz dobranie aktora do roli Joela. Do tego wszystkiego dochodzi przyjemne udźwiękowienie. Niektórzy nie są jednak zbytnio przekonaniu do Belli Ramsey wcielającej się w Ellie, lecz to ocenimy dopiero po premierze.



Trailer nieco uspokoił potencjalnych widzów i teraz pozostaje czekać na kolejne treści promocyjne oraz... premierę samego serialu. Konkretna data jego debiutu nie jest jednak jeszcze znana - wiadomo że pojawi się na platformie HBO Max w 2023 roku. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Poniżej znajdziecie oficjalny opis serialu The Last of Us:



Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.



Źródło: HBO

Szykuje się naprawdę udana ekranizacja.