Netflix za kilka dni doczeka się pokaźnej czystki. Powtórka z rozrywki

Mnóstwo filmów zniknie niedługo z Netflixa

Netflix pozbędzie się niedługo wielu tytułów - część z nich to prawdziwe hity. Wraz z końcem września nie obejrzymy już chociażby kultowej Gorączki z 1995 roku czy dwóch części Mad Maxa. Powód nadchodzącej czystki nie został oczywiście oficjalnie podany, lecz jak to zazwyczaj bywa, chodzi o aspekty licencyjne. Warto więc pospieszyć się z nadrabianiem filmów skazanych na streamingową śmierć - ułatwi Wam to poniższa lista.Nie tak dawno pisałem o wstępnej liście nowości , które na przestrzeni października pojawią się na Netflixie. Wciąż utrzymuję swoje stanowisko, że platforma w końcu może zaskoczyć użytkowników wyjątkowo mocną ofertą. Każdy nowy miesiąc to jednak nie tylko debiut ciekawych premier, ale też pozbywanie się części pozycji. Niestety - to dosyć standardowa procedura w tej branży i należy być tego świadomym, by uniknąć przykrych niespodzianek.Zostały one oznaczone do usunięcia i cóż, z niektórymi będzie naprawdę trudno się rozstać.czysą produkcjami uznanymi przez większość recenzentów, jak i widzów. Jeśli więc do tej pory nie mieliście okazji zapoznać się z tymi pozycjami, to warto zmienić ten stan rzeczy przez najbliższe dni.