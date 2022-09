VOD Hulu będzie dostępne nawet w Polsce. Tak jakby, to kwestia wchłonięcia marki

Czołówka światowych serwisów VOD jest dostępna w Polsce. Mamy Netflixa, Amazon Prime Video, HBO Max, ale też Disney+. Ta ostatnia marka zawiera w swoim europejskim (także konkretnie polskim) portfolio pewien wycinek produkcji z serwisu Hulu. Nic w tym dziwnego. Hulu jest dostępne głównie w USA (też w Japonii), a większościowy udział w VOD ma The Walt Disney Company. Z racji nieobecności Hulu w innych zakątkach świata, firma podbiera kawałek biblioteki i oferuje ją poza USA czy Japonią również na swoim flagowym serwisie Disney+. W przyszłości prawdopodobnie będzie tak nie tylko z kawałkiem produkcji, ale i całą biblioteką Hulu. Nawet w USA czy Japonii, gdzie Hulu miałoby wtedy zniknąć.



Hulu przestanie istnieć w ciągu najbliższych lat, jego treści staną się częścią platformy Disney+

Dyrektor generalny The Walt Disney Company Bob Chapek zapowiedział podczas Goldman Sachs Communacopia & Tech Conference, że Hulu zostanie finalnie wchłonięte przez Disney+. Prawdopodobnie stanie się to dopiero możliwe po styczniu 2024 roku, kiedy to Disney według obowiązującej umowy, może przejąć wszystkie udziały Hulu należące teraz do firmy Comcast. Obecnie The Walt Disney Company jest w posiadaniu 2/3 akcji Hulu, a Comcast ma pozostałe 1/3 akcji. Dyrektor generalny Disneya zaznaczył też, że koncern dąży do możliwości szybszego przejęcia pozostałych udziałów Hulu i stania się jego wyłącznym posiadaczem, jednak Comcast jak na razie nie wyraził zainteresowania w korekcie terminu.





Niektóre z powyższych produkcji oryginalnych Hulu już teraz dostępne są na Disney+ w Europie / Foto: Hulu



Tak czy inaczej finalnie Hulu miałoby zniknąć w obecnym wydaniu i zostać częścią oferty Disney+. Przedsmakiem tego zabiegu są już teraz wybrane treści z Hulu dostępne na Disney+ w wielu regionach świata (poza USA i Japonią, gdzie Hulu normalnie funkcjonuje). Jednak na razie Disney ma prawdopodobnie z powodów prawnych związane ręce, jeśli chciałby rozszerzyć Disney+ o całą bibliotekę Hulu. Od momentu posiadania całości udziałów w platformie, powinno się to zmienić. I właśnie w takiej formie można powiedzieć o obecności Hulu także w Polsce. Choć nie byłoby to dosłownie Hulu, a należące wcześniej do niego materiały, ale już obecne pod szyldem Disney+ na równych zasadach jak jego własne (nie licząc ewentualnie różnych kwestii pojedynczych licencji, w końcu np. dosłownie cała biblioteka Netflixa z USA też nie jest dostępna w Polsce).



Zarząd Disneya jest zdecydowany umieszczać różnego typu produkcje pod główną marką, nie tylko familijne kino

W świadomości części klientów, Disney czy jego część, którą jest Disney+, malował się jako marka wyłącznie dla dzieci i całej rodziny z familijnymi treściami czy kilkoma markami łączącymi zainteresowania wielu pokoleń widzów. Jednak tak naprawdę firma i jej główna platforma VOD ma do zaoferowania wiele produkcji również dla nieco bardziej dojrzałych widzów. Jak stwierdził dyrektor generalny koncernu, w firmie nie było pewności, czy taki wachlarz treści się przyjmie pod marką Disneya, jednak nie było z tych żadnych problemów na Europejskich rynkach. To daje powód do tego, aby umieścić w przyszłości wszystkie treści rozrywkowe pod jednym szyldem Disneya i nie spotkać się negatywnym odzewem widowni VOD. Na pewno taki ruch mocnego poszerzenia biblioteki wzmocniłby markę w opinii większości klientów.



