Wiedźmin już niedługo powróci z 3. sezonem. Poznaliśmy datę premiery

Wielkimi krokami zbliża się 3. sezon Wiedźmina

Źródło: Netflix

Wiedźmin wróci na szlak w połowie przyszłego roku - taką informację przekazał właśnie Henry Cavill podczas cyfrowego wydarzenia Netflix Tudum 2022. Jest to swego rodzaju niespodzianka, bowiem poprzednie obydwa sezony pojawiły się na platformie w grudniu. Poza tym dowiedzieliśmy się nieco o prequelu wiedźmińskiego uniwersum. Okej, ale po kolei.Nie da się ukryć, że drugi sezon serialu Wiedźmin nieco podzielił społeczność zgromadzoną wokół tego projektu. Głównym zarzutem skierowanym w stronę producentów jest - miejscami skrajna - niespójność względem prozy Andrzeja Sapkowskiego. Czy kolejna część przygód Geralta z Rivii przypadnie więc do gustu tym niezadowolonym konsumentom? Tego dowiemy się... no właśnie, kiedy?Pierwszy sezon - grudzień 2019 roku. Drugi sezon - grudzień 2021 roku.Dokładnie tak, Netflix zdecydował się przełamać tradycję i nie publikować Wiedźmina zimą, co dla wielu osób może być nie lada niespodzianką. Osobiście też przyzwyczaiłem się do śledzenia kroków Rzeźnika z Blaviken pod ciepłym kocykiem, ale cóż zrobić. Na razie nie poznaliśmy jednak konkretnego miesiąca i dnia debiutu kolejnej części serialu - można jednak zakładać, że nastąpi on w czerwcu/lipcu/sierpniu.Trudno też mówić o ujawnieniu jakichkolwiek szczegółów odnośnie do nadchodzących odcinków. Zostaliśmy uraczeni wyłącznie kilkoma ujęciami z planu oraz oficjalnym plakatem promocyjnym. Czy to coś zaskakującego? Absolutnie! Netflix bardzo rzadko promuje swoje - nawet najgłośniejsze - produkcje oryginalne niemalże rok przed premierą. Obstawiam, że więcej o trzecim sezonie usłyszymy w grudniu bieżącego roku lub na początku przyszłego.Koniec 2022 roku nie będzie jednak pozbawiony historii osadzonych w wiedźmińskim uniwersum. Dokładniedoczekamy się premiery serialu, czyli prequelu opowiadającym o czasach, kiedy to dominującą rasą były elfy. Mówimy więc tu o wydarzeniach rozgrywających się około 1200 lat przed wydarzeniami znanymi z sagi Andrzeja Sapkowskiego.Widzowie mają liczyć na, a także przybliżenie procesu, który doprowadził do powstania pierwszych wiedźminów. W serialu jednak ich (najprawdopodobniej) nie uświadczymy - akcja produkcji rozgrywa się w czasach, gdy na świecie nie było jeszcze ludzi ani potworów. Brzmi ciekawie, lecz społeczność zdążyła już skrytykować nadchodzący projekt.Uporządkujmy więc fakty. Trzeci sezon serialu Wiedźmin pojawi się latem 2023 roku. Wiedźmin: Rodowód krwi pojawi się z kolei już 25 grudnia 2022 roku. Obydwa tytuły obejrzymy rzecz jasna wyłącznie na platformie Netflix. Warto więc uzbroić się odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Netflix