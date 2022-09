Rusza sprzedaż biletów na Intel Extreme Masters Katowice 2023. Powraca IEM EXPO

IEM wraca w pełnej krasie.

IEM 2023 - ceny biletów

CS:GO ESL Pro Tour Championship w Spodku

StarCraft II ESL Pro Tour Championsip w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Już dziś, punktualnie o godzinie, rusza sprzedaż biletów na jedno z największych corocznych wydarzeń e-sportowych. Mowa oczywiście o, odbywającym się w katowickim Spodku. Oprócz turnieju na odwiedzających czeka ponownie strefa, której brakowało w trakcie ostatnich eventów.Bilety na IEM 2023 można kupić w serwisie Ticketmaster, pod tym adresem . Dostępne są bilety jednodniowe oraz trzydniowe. Można nabyć również bilety Premium, gwarantujące nie tylko lepsze miejsca, ale także dodatkowe benefity.Ceny biletów na IEM 2023 nie należą do najniższych i wynoszą:- bilety Premium (w cenie Goodie Bag Premium przy bilecie 3-dniowym, darmowe napoje)- niższy sektor- wyższy sektorW Katowicach w ramach Intel Extreme Masters 2023 wystartują 10 lutego 2023 roku dwa turnieje:Wydarzenie de facto wystartuje wcześniej, bowiem od 31 stycznia do 1 lutego potrwa faza play-in, a od 2 lutego do 5 lutego faza grupowa.Źródło: inf. prasowa