Youtuber pojechał czołgiem do McDrive. Respekt na dzielnicy gwarantowany [wideo]

Algorytmy polecanych wideo na YouTube mogą przedstawić nam naprawdę bardzo różne treści. Dzisiejszego ranka przed moimi oczami wylądował z takiego powodu film dokumentujący niecodzienne zamówienie z McDrive. I nie chodzi tutaj o nietypową wielkość porcji czy dobór dań, a pojazd udający się do okienka w McDonald’s i jego kierowcę.



Utytułowany brytyjski strongman kupił lekki czołg, którym może normalnie jeździć po drogach

Jeśli interesujecie się kulturystyką czy zawodami strongman, to możecie kojarzyć urodzonego w 1988 roku Eddiego Halla z Wielkiej Brytanii. Jest wielokrotnym mistrzem England’s Strongest Man, UK’s Strongest Man czy Britain’s Strongest Man, a nawet wywalczył w 2017 roku tytuł najsilniejszego człowieka świata World’s Strongest Man. Do tego wciąż posiada ustanowiony w 2017 roku rekord świata w wyciskaniu osi, który wynosi 216 kg i jako pierwszy w historii podniósł 500 kg w martwym ciągu (jednak ten wynik został już pobity). Tak, skojarzenia z Mariuszem Pudzianowskim są jak najbardziej poprawne, choć nasz polski mistrz jest dużo bardziej utytułowany, ale szczyt jego kariery przypada na dużo wcześniejsze lata niż w przypadku Eddiego Halla.



Zamawianie i odbieranie jedzenia w okienku McDonald’s z czołgu, nie jest prostą sprawą

JAle zacznijmy w końcu wątek samych odwiedzin w jednej z brytyjskich placówek McDonald’s. Eddie podjechał do początkowego stanowiska z głośnikiem i mikrofonem, w standardowy sposób zamówił zestaw z kanapką BicMac i Spritem oraz dodatkowy deser. Jednak przy okienku z odbiorem płatności wprawił w ogromne zdziwienie obsługę McDonald’s (ale reakcje były jak najbardziej pozytywne). Mogli zobaczyć, że jedynie jego głowa wyłaniała się z włazu kierowcy czołgu FV107, po czym przy nieco większym wychyleniu z pojazdu strongman przykładał kartę w celu zbliżeniowego uregulowania płatności.

Jak widać chwytak powinien być obecny w niezbędniku każdego posiadacza czołgu / Foto: Eddie Hall The Beast @ YouTube

Chcielibyście zatankować do pełna taki czołg? Wartość paliwa może do cna opróżnić wasz portfel

Odległość jest znaczna, więc do tego celu użył chwytaka. Podobnie później sprawa miała się z odbiorem jedzenia. Bez chwytaka musiałby wychodzić z czołgu. Z papierową torbą poszło w miarę dobrze, ale znacznie więcej zabawy było później z napojem, lodami, słomką czy ketchupem. Odmiennie niż w Polsce, porcja tego ostatniego podawana jest w pojemniku przypominającym opakowania używane od sosów, a nie w saszetce. Ale to chyba dobrze, w tym przypadku byłoby z nią jeszcze więcej problemu.Oczywiście Eddie Hall w swoim czołgu wywołał poruszenie wśród innych klientów wspominanej restauracji szybkiej obsługi czy już później ludzi przejeżdżających w pobliżu jego zaparkowanego pojazdu (na czas spożycia posiłku zaparkował nieco dalej poza terenem McDonald’s). Mocno zaciekawieni obserwowali jego poczynienia, robili zdjęcia czy używali klaksonu w formie pozdrowienia dla Eddiego. Nie ma czemu się dziwić, w końcu już sam czołg na drodze publicznej jest niecodziennym widokiem, a tym bardziej w McDrive.Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o perypetiach Eddiego Halla z czołgiem, to wcześniej stworzył też dwa inne materiały. Pierwszy dotyczył licencji na jazdę i kupna pojazdu (pierwsze osadzone wideo w materiale), a drugi kosztów związanych z tankowaniem tego potwora, co jest tym bardziej interesujące w kontekście wysokich cen paliw w 2022 roku (film był nagrany w sierpniu, znajdziecie go powyżej). Podwyżki oczywiście były zanotowane także w Wielkiej Brytanii, choć w różnych krajach mają odmienny wymiar. Uprzedzając pytania - tak, Eddie zwyczajnie podjechał do dystrybutora na stacji paliw. Miał już w banku około 60 litrów, a wypełnienie go do końca pochłonęło aż 912 funtów i 82 centy, co po obecnym kursie daje mniej więcej 4900 złotych.Źródło i foto: Eddie Hall The Beast @ YouTube / własne