Disney+ coś nie może pokonać u nas HBO Max. Netflix z kolei wraca do łask

Netflix zyskuje, Disney+ traci - co się dzieje na polskim rynku streamingowym?

Przyznaję się - byłem pewien, że Disney+ poniekąd zdominuje scenę streamingową w naszym kraju. Co prawda minęło dopiero kilka miesięcy od debiutu platformy, lecz na razie wciąż nie udało jej się pokonać HBO Max - usługi regularnie tracącej aktywnych użytkowników. Najnowszy ranking popularności poszczególnych serwisów nie pozostawia złudzeń, że dosyć trudno jest przewidzieć nieustannie zmieniające się trendy. Ale czy na pewno?Ostatnio dosyć sporo działo się w kwestii premier na poszczególnych platformach streamingowych. HBO Max emituje co tydzień, natomiast na Amazon Prime Video możemy oglądać. Nie można oczywiście zapominać o. Jutro z kolei doczekamy się debiutu serialu anime Cyberpunk: Edgerunners na Netflixie. Dzieje się więc dosyć sporo. Kto więc zwycięża w rankingu popularności? Wirtualnemedia.pl pokusiły się o analizę wyników badania przeprowadzonego przez firmę Mediapanel. Raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że, którego w sierpniu odwiedziło- spędzili oni tam średnio 5 godzin i 48 minut. Co jednak nie jest do końca oczywiste to fakt, iż "czerwoni" zanotowali wzrost na poziomie 190 tys. konsumentów.Na drugiej pozycji uplasowało się HBO Max , gdzie pojawiło się(15,13 proc. zasięgu). Spędzili oni na platformie średnio 2 godziny i 6 minut. Obok tych wyników nie można przejść obojętnie, bowiem są one wyższe od lipcowych o 199,9 tys. i 28 minut - to naprawdę sporo jeśli chodzi o tę platformę. To z pewnością częściowa zasługa sierpniowego debiutu Rodu Smoka.Ostatnie miejsce na podium należy do Disney+ , który zaliczył dosyć pokaźny spadek zainteresowania wśród rodaków. W lipcu usługę odwiedziłogenerując przy tym (423 tys. straty) - ci oglądali treści tam dostępne przez średnio 3 godziny i 10 minut. Osobiście spodziewałem się znacznie lepszego wyniku i w poprzednim newsie przewidywałem skok na drugą pozycję. Chylę więc czoła.Okej, ale zerknijmy też poza topową trójkę. Zaraz za nią widnieje, dla którego sierpień był bez wątpienia udanym miesiącem. Serwis zanotował(9,98 proc. zasięgu) przy godzinie i 58 minutach średniego czasu korzystania. Mówimy to o wzroście na poziomie 514,7 tys. internautów! To rekord jeśli chodzi o opisywane zestawienie.natomiast zanotował(9,47 proc. zasięgu), co też jest naprawdę dobrym rezultatem - lepszym od lipcowego o 441,9 tys. osób. Tego samego nie można powiedzieć o, które przyciągnęło(7,95 proc. zasięgu). Dosyć sporo.Dalej znajdziemy, na które w sierpniu zajrzało(7,57 proc. zasięgu). O ile teraz możemy mówić o spadku o 748,3 tys. użytkowników, to można się spodziewać, że wrześniowy wynik będzie o wiele wyższy. Powodem jest oczywiście premiera odcinków serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Zobaczymy jak to wpłynie na zainteresowanie konsumentów.Znaczący wzrost zaliczyło natomiast, gdzie zajrzało(7,54 proc. zasięgu). To rezultat o 1,06 mln (!) lepszy niż w lipcu. Wpływ na to niewątpliwie miał debiut piłkarskiej ligi angielskiej i kolejny sezon ligi niemieckiej. Rezultat tak czy siak robi wrażenie.Ostatnie dwa miejsca należą z kolei do. Tutaj raczej nie za wiele się zmieniło. Jak jednak widać - roszady na rynku streamingowym bywają dosyć nieprzewidywalne.Na których platformach coś oglądacie?