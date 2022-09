Netflix planuje publikować odcinek serialu co tydzień. To kres ery binge-watchingu?

NO CHYBA NIE.

Netflix i odcinek serialu co tydzień? PIEKŁO ZAMARZA

Być może Netflix straci swoją rozpoznawalną cechę / Źródło: pixabay.com

Wszystko wskazuje na to, że Netflix już niedługo upodobni się do konkurencji. Opublikowany właśnie raport branżowych analityków sugeruje odejście platformy streamingowej od obecnego modelu dystrybucji. Innymi słowy - wkrótce wszystkie osoby praktykujące binge-watching głośno zapłaczą, bowiem odcinki seriali u "czerwonych" będą pojawiać się co tydzień. Powód? Próba zatrzymania konsumentów na dłużej rzecz jasna. Tylko czy takie drastyczne zmiany mają sens?Netflix przeżywa ostatnio dosyć trudny okres. Mowa tu o chociażby malejącej liczbie aktywnych subskrybentów , spadku przychodów czy krytyce związanej z planem pobierania opłat za współdzielenie kont . Do tego wszystkiego dochodzi próba wprowadzenia specjalnego pakietu zawierającego reklamy (który swoją drogą nie miałby być taki tani ) - ten natomiast... nie oferowałby dostępu do wszystkich dostępnych w usłudze treści. No dzieje się i gigant musi się namęczyć, by wyjść na prostą.Platforma od wielu lat wyróżnia się na tle konkurencji tym, że. Danego dnia po prostu wychodzi jeden sezon i użytkownicy mają możliwość bezpośredniego obejrzenia go w całości - jest to więc raj dla tzw. binge-watcherów, którym raczej nie po drodze z czekaniem tygodnia na kilkudziesięcio minutowy odcinek serialu. No cóż, prawdopodobnie niedługo będą oni mieli dosyć poważny problem.Redakcja portalu Comicbook poinformowała o wycieku dokumentu od branżowych analityków. Można tam przeczytać o planach Reeda Hastingsa, prezesa firmy Netflix, odnośnie do zmiany sposobu dystrybucji treści. Okazuje się, iżpolegającego na wypuszczaniu całych sezonów seriali w jednym momencie.Zamiast tego Netflix planuje ulec i przystosować się do konkurencji poprzez. Tak dzieje się chociażby w przypadku produkcji oryginalnych HBO Max czy Disney Plus. Ma to rzecz jasna swoje plusy i minusy - niektórzy po prostu kończą oglądać dany tytuł w momencie debiutu pierwszego odcinka i szybko o nim zapominają.Konsument jest tak naprawdę zmuszony do opłacania abonamentu przez kilka miesięcy, co wiąże się ze znaczącymi zyskami. Kto wie, może dodatkowo zacznie oglądać jeszcze coś innego i tak stanie się stałym bywalcem konkretnej usługi?Oczywiście nie jest tak, że Netflix nigdy wcześniej nie zmieniał swojego modelu dystrybucji. Robił to wielokrotnie! Nie trzeba nawet wracać pamięcią zbyt daleko -. Popularny serial Arcane także nie miał swojej premiery w jednym momencie. Pozostaje jednak kwestia odpowiednio silnego zainteresowania konsumentów.Netflix na ten moment nie oferuje. Disney Plus ma swoją kontrowersyjną Mecenas She-Hulk, HBO Max ma Grę o Tron: Ród Smoka, a Amazon Prime Video boryka się z Pierścieniami Władzy. Gdzie w tym wszystkim najpopularniejsza platforma streamingowa? Wygląda to co najmniej słabo.Użytkownicy raczej nie będą płacić kilkudziesięciu złotych każdego miesiąca, by czekać z niecierpliwością na niskich lotów serial. Tak czy inaczej - cały czas mówimy o doniesieniach (jeszcze) nieoficjalnych. Pozostaje więc czekać na kolejne wieści na temat zmiany sposobu publikacji treści - tym razem prosto od "czerwonych".OsobiścieŹródło: Comicbook