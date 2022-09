Disney+ teraz za bezcen. Promocja rusza już dziś

Ruszyła oferta, z której warto skorzystać.

Disney+ można teraz zasubskrybować za kilka złotych

Źródło: wł.

Lista tytułów dodanych z okazji Disney+ Day:





Andor: zapowiedź w Disney+ Day

Auta w trasie

Bertie Gregory odkrywa świat

BTS w LA: Zapraszamy na scenę

Dorastanie

Mike

Misja: Przetrwanie

Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi

Pinokio

Sezon ślubów

Thor: Miłość i grom

Witajcie w klubie

Za kulisami filmu Thor: Miłość i grom

Ziemia Nieznana

Mamy dzisiaj do czynienia z pierwszymi obchodami Disney+ Day w naszym kraju. Subskrybenci otrzymali przede wszystkim dostęp do kilku kinowych filmów oraz usprawniony system przewijania treści w aplikacji na telewizory. Niezdecydowani konsumenci są natomiast kuszeni dosyć interesującą promocją, w ramach której można zgarnąć miesiąc dostępu do platformy za zaledwie kilka złotych. Disney+ zadebiutował w Polsce niespełna trzy miesiące temu i wzbudził ogromne zainteresowanie wśród społeczności. Nie ma w tym nic dziwnego - usługa była wyczekiwana latami przez fanów m.in. uniwersum Star Wars czy Marvela. Teraz gigant medialny ma dosyć trudne zadanie polegające na ciągłym utrzymywaniu zainteresowania konsumentów - na razie mu to nawet wychodzi.Wygląda jednak na to, że podjęta została właśnie próba skuszenia tych niezdecydowanych osób. Z okazji trwającego Disney+ Day przygotowano specjalną promocję dla nowych, jak i powracających subskrybentów.można opłacić miesięczny dostęp do usługiWarto przypomnieć, iż normalna cena to 28,99 złotych.Mówimy więc o ofercie, która bez wątpienia zainteresuje część użytkowników. Zwłaszcza że zbiega się ona z momentem debiutu kilku naprawdę interesujących produkcji ze stajni Disneya, Pixara Marvela oraz Star Wars. Polska biblioteka Disney+ poszerzyła się dzisiaj aż o 14 nowych tytułów. Mowa tu przede wszystkim o kinowym hicieOdbyła się także premiera wyczekiwanego filmuoraz. Poza tym oglądać można seriale osadzone w dobrze znanych światach -czy. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.W niedalekiej przyszłości spodziewać możemy się rzecz jasna większej liczby nowości - niedawno doczekaliśmy się przecież wrześniowych zapowiedzi. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: upflix.pl , Disney