Tę klawiaturę możesz upiększyć klockami LEGO. Zakochałem się w tym koncepcie

Taka przyjemność nie jest jednak tania.

Pixel to klawiatura perfekcyjna dla fanów LEGO

Źródło: MelGeek

Jeśli kochacie LEGO, to na rynku pojawi się niedługo idealna dla Was klawiatura. Jej obudowę można dowolnie zmieniać poprzez umieszczanie klocków po bokach oraz na spodzie urządzenia. Na uwagę zasługuje również sam wygląd przycisków oraz możliwość customizacji niemalże każdego elementu. Pojawiła się już opcja składania zamówień przedpremierowych.Nie wiem jak dla Was, ale osobiście bardzo cenię sobie gadżety i akcesoria, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Lepiej mi się na nich wtedy pracuje oraz oddaje rozrywce - Jeśli do tego wszystkiego dochodzi jeszcze szczypta kreatywności projektantów, to mojej radości nie ma końca. Mam nadzieję, że nie jestem w tej kwestii osamotniony, bo właśnie o projekcie łączącym te trzy elementy chciałbym dzisiaj porozmawiać.Niewielka firma MelGeek postanowiła ogłosić swój kolejny projekt. Mowa tu o. Nazywa się ona Pixel i nie jest licencjonowana, lecz spokojnie - wszystkie klocki walające się po Waszych szufladach i kartonach będą do niej pasować. Okej, ale czym dokładnie wyróżnia się ten sprzęt?Przede wszystkim mówimy tu o niepełnowymiarowej klawiaturze (bez panelu numerycznego) charakteryzującej się możliwością upiększenia jej każdego elementu. Najbardziej w oczy rzucają się. Można to także zrobić ze spodem urządzenia, tam też bowiem znajdują się wypustki. Znajdziecie je także pod standardowymi klawiszami, więc jeśli najdzie Was ochota, to nic nie stoi na przeszkodzie by tą przestrzeń również wypełnić kolorowymi elementami.To jednak nie wszystko, co można wymienić. Na uwagę zasługuje(nie wiadomo jakie dokładnie są dołączane fabrycznie) na takie, które najbardziej nam odpowiadają. Dodatkowo klawiatura oferuje oświetlenie RGB oraz opcję łączności bezprzewodowej, jak i przewodowej.Nie sposób zapomnieć również o samym wyglądzie urządzenia, który także jest. Klawiatura prezentuje się bardzo uroczo, choć jestem w stanie zrozumieć, że taka stylistyka nie każdemu może przypaść do gustu. Trudno jednak nie zgodzić się z faktem, iż mówimy o dosyć unikalnej propozycji.Pixel jeszcze nie znajduje się w sprzedaży, lecz jeśli chcecie mieć pewność, że urządzenie do Was trafi (będzie ono limitowane, nie wiadomo jednak jak bardzo), to można je sobie zarezerwować. Wtedy zapłacicie za nie- cena standardowa po premierze to 269 dolarów. Nie mówimy więc o tanim sprzęcie, ale to raczej cecha kreatywnych projektów od małych biznesów. Koszt byłby z pewnością znacznie wyższy jeśli mielibyśmy do czynienia z produktem na licencji. Tak jednak nie jest.To co, planujecie zakup?Źródło: The Verge