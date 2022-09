Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP. Nowy prezes Telewizji Polskiej wybrany

Ogromna niespodzianka.

"Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, kt. oddałem 7 ostatnich lat jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP"

"Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed @KurskiPL nowe zadania"

odwołany ze stanowiska prezesa TVP. Tę zaskakującą decyzję podjęła dziś. Nowym prezesem Telewizji Polskiej wybrano, który został już powołany na to stanowisko. Informacje te przekazał członek rady Robert Kwiatkowski, a informację w rozmowie z Onetem potwierdził prezes RMN, Krzysztof Czabański.Jacek Kurski szefem TVP został w styczniu 2016 roku i był nim do marca 2020 roku, kiedy to Rada Mediów Narodowych Odwołała go po raz pierwszy. W maju tego samego roku Kurski trafił do zarządu telewizji, a w sierpniu ponownie został wybrany prezesem Telewizji Polskiej.- napisał były już szef TVP.- poinformował na Twitterze Radosław Fogiel, rzecznik prasowy partii Prawo i Sprawiedliwość.Spekuluje się, że Jacek Kurski będzie od teraz robił karierę polityczną. Według doniesień Rzeczpospolitej dla Kurskiego szykowana jest rola w rządzie w roli "kogoś więcej, niż ministra".Tak uważa wielu komentujących i dziennikarzy. Jedno jest pewne: szybko znajdzie zatrudnienie.Jacek Kurski był posłem w latach 2005-2009. Od 2009 do 2014 roku był deputowanym do Parlamentu Europejskiego.Źródło: Twitter, RP