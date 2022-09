HBO Max pozbędzie się wielu hitów. Nadchodzi pokaźna czystka

Platforma stanie się uboższa w treści.

HBO Max oferuje coraz mniej produkcji

HBO Max już niedługo przestanie oferować konsumentom możliwość obejrzenia ponad trzydziestu produkcji. Część z nich to kultowe filmy - wręcz uwielbiane przez internautów. Mowa tu chociażby o dwóch częściach Deadpoola, trzech odsłonach Kac Vegas czy Świcie żywych trupów. Koniecznie zapoznajcie się z poniższą listą, by nie zostać zaskoczonym na ostatnią chwilę.Jeśli obserwujecie rynek platform streamingowych to zapewne zdajecie sobie sprawę z dosyć dziwnej polityki koncernu mediowego Warner Bros. Już niedługo połączeniu ulegną platformy Discovery Plus oraz HBO Max - staną się one jednością, lecz szczegóły nie zostały jeszcze podane. W związku z tym zaobserwować możemy masowe czystki w bibliotece tej drugiej usługi, znikają nawet tytuły oryginalne! Poza tym niedawno zrezygnowano z planów tworzenia licznych produkcji lokalnych oraz publikacji kinowych hitów . To niezbyt dobra wiadomość.Teraz doczekaliśmy się informacji na temat kolejnej fali usunięć z polskiej biblioteki HBO Max . Wraz z końcem września pożegnamy się z ponad trzydziestoma pozycjami, które przez długi czas były dostępne dla subskrybentów. Nie mówimy tu o słabych filmach - większość z nich to dobrze oceniane treści, zarówno przez konsumentów, jak i recenzentów. W większości przypadków chodzi zapewne o wygasające licencje.