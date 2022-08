CANAL+ online zdrożeje, ale podwyżki można uniknąć

CANAL+ online, jak uniknąć podwyżki?

Obok drożejących produktów spożywczych, nośników energii czy paliw rosną też ceny usług oraz serwisów abonamentowych. CANAL+ ogłosił, że dostęp do CANAL+ online lub ofert CANAL+ online z Netflixem czy HBO zdrożeje już od 6 września tego roku, ale obecną cenę można zachować.CANAL+ online to serwis streamingowy oferujący tysiące godzin seriali i filmów na życzenie oraz sport i informacje na żywo. Za dostęp do oferty serwisu można płacić w miesięcznym modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowej umowy, korzystać na wielu urządzeniach, odtwarzać treści w dwóch streamach jednocześnie i dzielić konto z osobą towarzyszącą.CANAL+ online oferuje dostęp do pakietu CANAL+, w którym można znaleźć wspomniane wyżej oryginalne produkcje CANAL+, tysiące godzin seriali, filmów, dokumentów i sport na żywo w cenie 45 zł miesięcznie. Od niedawna do oferty wprowadzono również nowy pakiet CANAL+ Seriale i Filmy, który za 29 zł miesięcznie gwarantuje dostęp do tej samej oferty co pakiet podstawowy, ale z wyłączeniem oferty i kanałów sportowych.Pakiet podstawowy CANAL+ oraz CANAL+ Seriale i Filmy są dostępne w ofertach łączonych z Netflix i HBO. 6 września aktualne ceny za wybrane pakiety i oferty łączone ulegną zmianie.Jeśli nie skorzystaliście jeszcze z oferty CANAL+ online lub ofert CANAL+ online z Netflixem czy HBO w obecnych, niższych cenach, to macie na to ostatnią szansę. Od 6 września tego roku ceny za pakiety dla nowych klientów będą wyższe. Obecną cenę będzie można jednak zachować – wystarczy aktywować pakiet przed aktualizacją cen i kontynuować miesięczna płatność. Szczegóły zmian prezentujemy poniżej.Cena za pakiet łączony CANAL+ Seriale i Filmy z HBO to aktualnie 39 zł miesięcznie, a za pakiet CANAL+ Seriale i Filmy z Netflix 49 zł miesięcznie. Użytkownicy mogą wybrać również pakiet łączony CANAL+ Seriale i Filmy z HBO i Netflix. Cena za taką paczkę naładowaną serialami i filmami to obecnie 59 zł miesięcznie.Wspomniane powyżej oferty łączone w dotychczasowych cenach będzie można zamówić wyłącznie do 5 września do końca dnia. Wtedy nastąpi aktualizacja cenników i wszyscy klienci, którzy po tej dacie zdecydują się na skorzystanie z oferty, będą musieli zapłacić więcej.Nowa cena za ofertę łączoną pakietu CANAL+ Seriale i Filmy z HBO wyniesie 49 zł, CANAL+ Seriale i Filmy z Netflix 59 zł, a CANAL+ Seriale i Filmy z Netflix i HBO 79 zł. Cena samego pakietu CANAL+ seriale i filmy pozostanie bez zmian i wyniesie nadal 29 zł.Aktualizacja cennika obejmie również oferty łączone z pakietem CANAL+. Cena za pakiet CANAL+ z HBO wyniesie 69 zł, CANAL+ z Netflix 79 zł, a CANAL+ z HBO i Netflix 99 zł. Ceny paczek łączonych będą więc wyższe odpowiednio o 10 zł, 10 zł i 20 zł.Osoby decydujące się wyłącznie na pakiet CANAL+ zapłacą po 6 września 49 zł (obecna cena wynosi 45 zł). Wrześniowa aktualizacja cen nie obejmie dwóch pozostałych paczek – Eleven Sports & Polsat Sport Premium oraz Fun & News.Wszyscy klienci, którzy już teraz korzystają z oferty CANAL+ online lub przed 5 września przed końcem dnia aktywują dowolny pakiet, zachowają obecne ceny w przyszłości. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji. Wyłączenie danego pakietu i jego ponowna aktywacja po 5 września będzie skutkowała zakupem w nowej, wyższej cenie.Źródło: CANAL+