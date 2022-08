Netflix zaprezentował wrześniowe nowości. Parę hitów, lecz bez rewelacji

Poznaliśmy pełną rozpiskę na nadchodzący miesiąc.



Netflix opublikował właśnie listę filmów i seriali, które na przestrzeni lipca zasilą bibliotekę platformy. Spodziewać się możemy powrotów lubianych seriali oraz kilku głośnych nowości - także tych polskiej produkcji. Szału nie ma, jednakże zapewne każdy użytkownik znajdzie dla siebie kilka ciekawych propozycji. Bez zbędnego przedłużania - zapraszamy do opisu nadchodzących tytułów.



Zaczynamy - rzecz jasna - od seriali Cobra Kai, po którym możemy spodziewać się sporej dawki akcji. Poprzednie odcinki zostały ocenione przez widzów naprawdę dobrze - miejmy nadzieję, że poziom nie spadnie. Premiera kolejnych odcinków już 9 września.



Zaczynamy - rzecz jasna - od seriali Netflixa . Na główny plan wysuwa się piąty sezon serialu, po którym możemy spodziewać się sporej dawki akcji. Poprzednie odcinki zostały ocenione przez widzów naprawdę dobrze - miejmy nadzieję, że poziom nie spadnie. Premiera kolejnych odcinków już



Poza tym z drugim sezonem powróci Przeznaczenie: Saga Winx, czyli według wielu jedna z najbardziej wyczekiwanych premier nadchodzącego miesiąca. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: "Studenci Alfei muszą obronić Solarię przez potężnymi wrogami. Bloom ma problemy z kontrolowaniem swoich mocy". Premiera już 16 września.







Jeśli zaś chodzi o serialowe debiuty, to warto zerknąć na Szkołę złamanych serc. Mamy tu do czynienia z licealną historią, gdzie pewien mural ujawnia wszystkie szkolne romanse. Osoba stojąca za tym prowokacyjnym muralem musi w związku z tym stawić czoło niezbyt przyjemnym konsekwencjom. Premiera już 14 września.







Teraz przenieśmy się na chwilę do filmowego świata. Mamy tutaj do czynienia z premierą wyczekiwanego polskiego filmu Broad Peak. Traktuje on o przygodzie Macieja Berbeka, który podejmuje się wyzwania polegającego na wejściu na jeden z najniebezpieczniejszych szczytów świata (robi to 25 lat po pierwszej próbie). Zwiastun wygląda obiecująco, pozostaje mieć nadzieję, że produkcja również zrobi niemałe wrażenie. Premiera już 14 września.







Dosyć interesująco zapowiada się również Koniec drogi. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: "Brenda, świeżo owdowiała matka, próbuje chronić swoją rodzinę w przerażającej podróży, gdy morderstwo i zaginiona torba z pieniędzmi stają się początkiem walki o życie". Premiera już 9 września.







Poza tym swój wzrok warto skierować na film Athena, który skupia się na tragicznej śmierci młodego chłopca. Wywołuje ona niemałe poruszenie na tytułowym osiedlu - rozpoczyna się prawdziwa wojna, gdzie główne skrzypce grają starci bracia ofiary. Premiera już 23 września.







Wrzesień pożegnamy czarno-białym filmem Blondynka, czyli adaptacją powieści Joyce Carol Oates pod tym samym tytułem. Jest to nakręcona z rozmachem historia życia kultowej już Marilyn Monroe, która przybliża skomplikowane koleje losu legendy Hollywood. Premiera już 28 września.







Nie można także zapominać o debiucie serialu anime Cyberpunk: Edgerunners, czyli opowieści wyprodukowanej przez CD Projekt RED i Studio Trigger. Fani gry niewątpliwie z chęcią poznają historię grupy edgerunnerów. Dokładna data premiery jest jednak nieznana - ma się ona odbyć we wrześniu.