Netflix z reklamami może być drogi. Poznaliśmy prawdopodobną cenę

Jeśli doniesienia się sprawdzą, to tanio nie będzie.

Za reklamy na Netflixie nieco zapłacimy

Wiele wskazuje na to, że Netflix w planie z reklamami wciąż będzie droższy niż większość konkurencyjnych platform streamingowych. Poznaliśmy bowiem prawdopodobny koszt nadchodzącej subskrypcji i jeśli doniesienia się sprawdzą, to... użytkownicy raczej nie będą zbyt zadowoleni. Okej, ale o jakich dokładnie kosztach mówimy?Jeśli na bieżąco śledzicie wiadomości dotyczące Netflixa, to z pewnością dostrzegliście sporo niejasności jeśli chodzi o zbliżające się wielkimi krokami reklami. Co prawda nie mają być one wyświetlane przed/w trakcie produkcji dla dzieci , ale przy okazji wiązać się będą z kilkoma ograniczeniami. Mowa tu chociażby o blokadzie trybu offline czy niedostępności szeregu filmów oraz seriali . Za plus także należy uznać niedawne doniesienia odnośnie do braku spotów przy nowych treściach oryginalnych.Konsumentów chyba najbardziej interesuje cena jaką przyjdzie zapłacić za pakiet zawierający reklamy. Według agencji Bloomberg możemy spodziewać się opłaty wynoszącej. Oczywiście trudno wyobrazić sobie taki scenariusz na polskim rynku - wprowadzenie takich cen wiązałoby się z koniecznością podniesienia pozostałych planów, co byłoby nieśmiesznym żartem.Za te pieniądze otrzymujemy "dobrą" jakość wideo, rozdzielczość 480p oraz opcję oglądania treści wyłącznie na jednym urządzeniu. Wypada to niezwykle słabo na tle konkurencji, więc trudno sobie wyobrazić Netflixa pogarszającego swoją sytuację. Osobiście obstawiam, że "czerwoni" zdecydują się na coś pomiędzy 15-20 złotych.Warto bowiem pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych podstawowy pakiet to wydatek rzędu 10 dolarów, czyli około 48 złotych - mniej kosztuje u nas opcja Standard (43 złotych). Najnowsze doniesienia Bloomberga dają jednak ogólny obraz tego, czego należy spodziewać się po polityce serwisu -To jednak nie wszystko, co wynika z raportu agencji. Netflix ma oferować około. Spoty mają być ponadto wyświetlane zarówno przed, jak i w trakcie trwania materiału. Na samym początku - w czwartym kwartale bieżącego roku - nowość ma pojawić się w sześciu krajach, by zostać szerzej wprowadzona na początku 2023 roku.Jeśli zaś chodzi o stanowisko Netflixa w sprawie powyższych informacji, to rzecznik platformy stwierdził, że. Platforma jest na wczesnym etapie podejmowania decyzji i podobno "żadne z nich nie zostały jeszcze finalnie podjęte". Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Trudno więc sobie wyobrazić sytuację, gdzie ta "tańsza" opcja będzie tylko o kilka złotych tańsza od tej niezawierającej reklamy. Zobaczymy.Źródło: The Verge , Bloomberg