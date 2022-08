Netflix pozbędzie się niedługo kilkudziesięciu produkcji

Wielkimi krokami zbliża się comiesięczna czystka.

Na Netflixa zmierza kolejna czystka

Lista filmów i seriali do usunięcia:

All About Asado (2016) - 31 sierpnia

Annie (1982) - 31 sierpnia

Bumblebee (2018) - 31 sierpnia

Cemetery Junction (2010) - 31 sierpnia

Dziewczyna we mgle (2017) - 31 sierpnia

Frida (2002) - 31 sierpnia

Gorący pościg (2015) - 31 sierpnia

Głupi i głupszy (1994) - 31 sierpnia

Historia nienawiści (2017) - 31 sierpnia

Jedz, módl się, kochaj (2010) - 31 sierpnia

Karski i władcy ludzkości (2015) - 31 sierpnia

Książę Czaruś (2018) - 31 sierpnia

Little Door Gods (2016) - 31 sierpnia

Najczarniejsza godzina (2011) - 31 sierpnia

Oszustki (2019) - 31 sierpnia

Piątek (1995) - 31 sierpnia

Pojednanie (2018) - 31 sierpnia

Psy i koty: Odwet Kitty (2010) - 31 sierpnia

Ricky Bobby – Demon prędkości (2006) - 31 sierpnia

Rocco (2016) - 31 sierpnia

Sausage Party (2016) - 31 sierpnia

Sitting in Limbo (2020) - 31 sierpnia

The Last Shaman (2017) - 31 sierpnia

The Lost Brother (2017) - 31 sierpnia

Underworld: Przebudzenie (2012) - 31 sierpnia

Zaginiona dziewczyna (2014) - 31 sierpnia

Zwykli obywatele (2018) - 31 sierpnia

Już za kilka dni doczekamy się aktualizacji bliblioteki platformy Netflix, z której raczej mało kto będzie zadowolony. Subskrybenci stracą bowiem możliwość oglądania niemalże trzydziestu filmów i seriali - część z nich to prawdziwe perełki. Jest jednak jeszcze nieco czasu by nadrobić zaległości, więc koniecznie zerknijcie na poniższą listę.Trudno ostatnio powiedzieć coś pozytywnego w kontekście Netflixa. Usługa notuje pokaźne spadki aktywnych konsumentów , wprowadza gry niewzbudzające żadnego zainteresowania oraz planuje zaimplementować system opłat za współdzielenie kont. Do tego wszystkiego dochodzi plan z reklamami, który nie zaoferuje trybu offline oraz wszystkich treści.Jedną z ciekawych informacji ostatnich tygodni było wzbogacenie się oferty o kilkadziesiąt naprawdę uznanych filmów. Teraz jednak przyszedł czas na prezentację drugiej strony medalu - pozycji, które wraz z końcem miesiąca przestaną być za pośrednictwem Netflixa dostępne. Tym razem lista liczy sobie okołoi niektóre z nich warto mieć na uwadze.Mowa tu chociażby o świetnie ocenianym filmie. Ponadto zabraknie kultowego. Jeśli więc chcieliście obejrzeć którykolwiek z tych tytułów, to chyba już nie będzie lepszego momentu. Jeszcze raz zaznaczam, że wszystkie wspomniane treści zostaną usunięte wraz z końcem sierpnia.Poniżej znajdziecie rozpiskę wszystkich pozycji (wraz z datą premiery), których już niedługo zabraknie na Netflixie. Miejmy nadzieję, że nie zostanie ona przez te kilka dni nieco rozszerzona.Oczywiście warto pamiętać, że w większości przypadków mówimy o wygasającej licencji. Może więc tak się zdarzyć, iż część tytułów z powyższej listy ponownie pojawi się na Netflixie. Warto więc wyczekiwać nowości.Źródło: upflix.pl