The Last of Us od HBO pojawił się na pierwszym teaserze

Niespodzianka dla fanów.



HBO opublikowało właśnie pierwszy teaser nadchodzącego serialu The Last of Us. Nie jest on zbyt długi, ale prezentuje głównych bohaterów (Joel i Ellie) przechadzających się po klimatycznej lokacji. To wystarczy, by podgrzać atmosferę i przypomnieć o jednej z najbardziej wyczekiwanej produkcji, której debiut zaplanowany jest na 2023 rok.



The Last of Us od HBO na pierwszym materiale wideo

Nie da się ukryć, że filmy bądź seriale na podstawie gier wideo zawsze wzbudzają ogromne emocje. Często wiążą się one z obawami o wierne odwzorowanie klimatu, charakteru poszczególnych bohaterów czy przedstawionych wydarzeń. Niejednokrotnie bowiem mieliśmy do czynienia z tragicznymi ekranizacjami – nikt raczej nie chciałby powtórki z rozrywki, prawda?



Dlatego też społeczność fanów dosyć mocno liczy na HBO i serialową adaptację kultowej gry The Last of Us. Premiera tytułu ma odbyć się już w 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że koncern rozpoczął właśnie jego promocję. Podzielono się bowiem materiałem zapowiadającym szereg seriali oryginalnych, które „wkrótce” pojawią się na platformie HBO Max. Sekcja poświęcona ekranizacji tytułu od Naughty Dog trwa około dwadzieścia sekund i możecie ją zobaczyć poniżej (zaczyna się od 1:42).





„Spacer” głównych bohaterów przez ośnieżony most prezentuje się bardzo klimatycznie i – jak wynika z komentarzy – utwierdził graczy w przekonaniu, że może z tego wyjść naprawdę przyjemny serial. Dobrze w swoich rolach prezentują się także aktorzy – Pedro Pascal (Joel) oraz Bella Ramsay (Ellie). Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne wieści na temat produkcji.



Plotki sugerują, iż pełen zwiastun zadebiutuje już we wrześniu. Jeśli zaś chodzi o datę premiery, to ona wciąż nie jest znana – spodziewać się jej możemy jednak na przestrzeni 2023 roku. Warto też przypomnieć, że za projekt odpowiadają dosyć znane persony. Craig Mazin (twórca serialu Czarnobyl) oraz Neil Druckmann (twórca gry The Last of Us) – to te osoby stoją za sterami ekranizacji, co wróży jej całkiem dobrze.



Źródło: HBO