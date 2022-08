Netflix nie wyświetli reklam podczas programów dla dzieci

Wiadomość, której można było się spodziewać.

Netflix ograniczy wyświetlanie reklam przy niektórych treściach

Wiele wskazuje na to, że Netflix nie będzie wyświetlał reklam w trakcie programów przeznaczonych dla najmłodszych odbiorców. Wykonanie takiego kroku z pewnością przyciągnęłoby szereg nowych odbiorców, dla których standardowe pakiety są trochę za drogie. Podobną decyzję podjął także inny streamingowy gigant w postaci Disney+.Nie da się ukryć, że Netflix ostatnio ma dosyć trudny orzech do zgryzienia. Platforma masowo traci aktywnych użytkowników i planuje walczyć ze współdzieleniem kont. Do tego wszystkiego dochodzi inwestycja w gaming , który – jak się okazuje – zainteresował wyłącznie garstkę konsumentów. Ponadto internauci wkrótce mogą spodziewać się debiutu specjalnego pakietu subskrypcyjnego zawierającego reklamy Będzie on tańszy od pozostałych, ale prawdopodobnie zaoferuje sporo ograniczeń. Mowa tu chociażby o niedostępności części programów oryginalnych czy samych spotach wyświetlanych – nieoficjalnie – podczas odtwarzanych filmów oraz seriali. To jednak nie wszystko, bowiem zaledwie kilka dni temu internet obiegła informacja o blokadzie trybu offline w ramach tego najtańszego planu.Teraz natomiast dowiedzieliśmy się nieco pozytywniejszej rzeczy. Redakcja portalu Bloomberg donosi, że Netflix rozesłał do swoich partnerów. Jest to bez wątpienia świetna wiadomość i jeśli okaże się prawdziwa, to być może pomoże usłudze w nadrobieniu ostatniej utraty subskrybentów. Dlaczego?Zaoszczędziliby pieniądze i przy okazji nie dostrzegliby zmian w stosunku do droższego pakietu. Oczywiście Netflix może mieć w tym nieco inny interes – zarabianie na dzieciach rzadko kiedy kończy się dobrze dla ogromnych koncernów. Wątpię żeby streamingowy gigant chciałby stracić w oczach jeszcze bardziej niż robi to teraz.Warto też wspomnieć, iż Netflix może także uwolnić od reklam oryginalne filmy. Wszystko w celu uspokojenia potencjalnych partnerów i twórców – przerywanie wysokobudżetowych produkcji spotami nie prezentowałoby się bowiem zbyt dobrze. Mówimy jednak wyłącznie o nieoficjalnych doniesienniach, które nie muszą mieć potwierdzenia w rzeczywistości.Netflix na razie milczy jeśli chodzi o plan z reklamami. Dowiedzieliśmy się wyłącznie o nawiązaniu współpracy z Microsoftem i… w sumie tyle. Według najnowszych plotek – tańsza subskrypcja pojawi się już na początku 2023 roku. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TechCrunch