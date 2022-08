Niemalże 50 produkcji pojawiło się właśnie na Netflixie

Pokaźna aktualizacja biblioteki platformy.

Netflix - pokaźna aktualizacja biblioteki

Lista dodanych filmów i seriali:





Autostopowicz (2007)

Barbie i Trzy Muszkieterki (2009)

Barbie i magia Pegaza (2005)

Barbie i magiczne baletki (2013)

Barbie jako Roszpunka (2002)

Barton Fink (1991)

Czarna ryba (2013)

Death Race 2. Wyścig śmierci 2 (2010)

Death Race 3: Piekło (2013)

Ekspres - bohater futbolu (2008)

Hitting the Apex (2015)

Ja cię kocham, a ty z nim (2007)

K-911 (1999)

Laleczka Chucky 3 (1991)

Miłość w Seattle (2009)

Mściciel (1973)

Pradawny ląd: Wyprawa tylko dla odważnych (2016)

Raj na ziemi (2012)

Sportowe opowieści: Dziewczyna, która nie istniała (2022)

Szkolna zaraza (2014)

The Devil's Men (1976)

The Haunted Journey (2006)

Witamy w Monster High (2016)

Wizyta (2015)

Żądło (1973)

40 lat minęło (2012)

Barbie i jej siostry w krainie Kucyków (2013)

Barbie: Super księżniczki (2015)

Evan Wszechmogący (2007)

Hulk (2003)

Klątwa laleczki Chucky (2013)

Mama (2013)

Mumia powraca (2001)

Mumia (2017)

Mumia (1999)

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka (2008)

Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj (2008)

Poszukiwacz przygód: Klątwa skrzyni Midasa (2013)

Powrót do przyszłości II (1989)

Powrót do przyszłości III (1990)

Powrót do przyszłości (1985)

Savages: Ponad bezprawiem (2012)

Split (2016)

To skomplikowane (2009)

Wielki Mur (2016)

Wojna Charliego Wilsona (2007)

Zakochany bez pamięci (2004)

Chesapeake Shores (2016)

Netflix wzbogacił się właśnie o kilkadziesiąt filmów i seriali, co powinno stanowić świetny dodatek dla obecnych subskrybentów. Co ciekawe, wiele z tych produkcji nie zostało uwzględnionych w sierpniowej rozpisce. Konsumenci mogą liczyć na chociażby Barton Fink, Mściciela czy Żądło. Pełną listę dodanych tytułów znajdziecie – rzecz jasna – poniżej.Nie da się ukryć, że Netflix ostatnio nie radzi sobie najlepiej. Regularne spadki aktywnych użytkowników, inwestycje w gaming (mimo że nikogo to nie interesuje), brak jakościowych pozycji oryginalnych oraz zapowiedź planu z reklamami (bez części produkcji i trybu offline) – to tylko kilka z powodów słabnącego zainteresowania platformą.Mimo to usługa regularnie wzbogaca się o nowe treści, które docelowo mają skusić konsumentów do albo przedłużenia subskrypcji, albo wykupienia jej na nowo. Zazwyczaj pełną rozpiskę nadchodzących nowości otrzymujemy pod koniec danego miesiąca , lecz bywa i tak, że Netflix niespodziewanie uaktualni ofertę o tytuły, których próżno w tej rozpisce szukać. Zawsze jest to wartość dodana – przynajmniej dla dotychczasowych użytkowników.Właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. Redakcja portalu Upflix poinformowała o rozszerzeniu biblioteki Netflixa o niemalże 50 filmów i seriali. Czego dokładnie mogą spodziewać się internauci? Mowa tu m.in. o Hitting the Apex, czy Wizycie z 2015 roku. Co jednak ciekawe, doczekaliśmy się także powrotów produkcji niedawno z usługi usuniętych.Ponownie możemy oglądać. Pojawiła się też Wojna Charliego Wilsona czy Zakochany bez pamięci. Poniżej znajdziecie pełną listę treści (wraz z ich datą premiery.W komentarzach możecie dać znać, które z wyżej wymienionych tytułów planujecie objerzeć.Źródło: Upflix.pl