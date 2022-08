Ile osób korzysta z telegazety w 2022? Będziesz w szoku

Telegazeta cieszy się niemałą popularnością.

...zmierzch Telegazety widać na horyzoncie

Wyniki sportowe na żywo w Telegazecie. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuTelegazeta nie wymaga podłączenia do Internetu i działa w zasadzie na każdym telewizorze. Aż 79 procent jej użytkowników to ludzie z grupy wiekowej 30-75 lat, którzy jednorazowo po jej włączeniu korzystają z niej co najmniej 10 minut. Takie dane napływają do nas z badań przeprowadzonych przez Research Collective w grudniu 2021 roku.Podano, że największym zainteresowaniem cieszą się strony z wiadomościami sportowymi, aktualnościami, programem telewizyjnym i pogodą. Na stronach Telegazety można też znaleźć wiele aktualnych ogłoszeń, a nawet... pozdrowienia przesyłane osobom osadzonym w zakładach karnych. Tak, tam również na telewizorach działa przecież Telegazeta.Gry na Telegazecie? Proszę bardzo, tutaj sudoku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuJeszcze w grudniu 2019 roku z Telegazety korzystało rzekomo 2,7 miliona Polaków. Oznacza to, że tylko na przestrzeni lat straciła ona ok. 1,5 miliona korzystających. Prawdopodobnie wiele spośród tych osób po prostu... umarło. Pomyśleć, że w połowie lat 90' XX wieku z Telegazety korzystało nawet 20 milionów osób. Cóż, sam wtedy z niej korzystałem - gdzie bowiem miałem sprawdzać wyniki sportowe na żywo, skoro internetu nie miałem?Jeśli chcesz zobaczyć czym jest telegazeta, ale nie masz telewizora, sprawdź nasz wpis o telegazecie w przeglądarce internetowej.Źródło: wirtualnemedia