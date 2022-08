Spotify Premium na 3 miesiące można teraz odebrać za darmo

Promocja dla nowych użytkowników.

Spotify ogłosiło właśnie interesującą ofertę dla użytkowników, którzy jeszcze nigdy wcześniej nie subskrybowali wersji Premium usługi. Jeśli zdecydujecie się teraz na zakup, to kilka miesięcy abonamentu otrzymacie zupełnie bezpłatnie. Jak dokładnie prezentują się szczegóły promocji? Znajdziecie je poniżej.Nie da się ukryć, że Spotify to obecnie najpopularniejsza muzyczna platforma streamingowa. Każdego dnia korzystają z niej miliony konsumentów na całym świecie i raczej nie zapowiada się, by którakolwiek z platform ją zdetronizowała. Trzeba także przyznać, iż darmowa wersja usługi oferuje dosyć ograniczone funkcjonalności – wiele osób nie wyobraża sobie więc nie korzystania z subskrypcji Premium.Także znajduję się w tej grupie – irytujące reklamy oraz możliwość wyłącznie losowego odtwarzania piosenek skutecznie odwiodły mnie od użytkowania pakietu Free. Nie każdy jednak chce wydawać pieniądze, by sprawdzić czy Premium jest w ogóle warte swojej ceny – dlatego też warto wiedzieć o promocji ogłoszonej właśnie przez zespół Spotify.Jeśli jeszcze nigdy wcześniej nie opłacaliście subskrypcji Premium aplikacji Spotify, to teraz możecie zgarnąć. Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Cóż – wystarczy zalogować się do swojego konta oraz przejść na specjalną stronę promocyjną. Wtedy pozostaje zjechać nieco w dół i wybrać plan Individual (jedno konto).Dla użytkowników chcących skorzystać z innej oferty mamy nieco gorszą wiadomość – tutaj Spotify oferuje wyłącznie jeden miesiąc gratis (mimo że na stronie widnieją dosyć sprzeczne informacje). Jest to dosyć niesprawiedliwe, bowiem na części rynków zdecydowano się na trzymiesięczny okres próbny także dla pakietu Student. Polska nie została objęta jednak tą ofertą, szkoda.Po upływie dziewięćdziesięciu dni z konta zostanie pobrana kwota w wysokości 19,99 zł – oczywiście subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Warto też zaznaczyć, iż promocja trwa, będzie to ostatni dzień dostępności 3-miesięcznego bezpłatnego Premium. Pośpiech jest więc dosyć wskazany.Okej, ale co tak naprawdę oferuje Spotify Premium? Przede wszystkim mowa tu o udogodnieniach w postaci możliwości pobierania utworów i odtwarzania ich w trybie offline. Nie uświadczymy też reklam, odtworzymy dowolne piosenki, a także otrzymamy nieograniczoną liczbę pominięć. Są to więc bardzo istotne usprawnienia.Źródło: Spotify