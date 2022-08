HBO Max z nowościami na drugą połowę sierpnia. Ciekawych premier nie brakuje

Zadebiutują m.in. wyczekiwane seriale.

HBO max - kolejne nowości nadciągają na platformę

Najbliższe dwa tygodnie będą niezwykle obfite jeśli chodzi o premiery na platformie HBO Max. Użytkownicy mogą liczyć przede wszystkim na długo wyczekiwane produkcje w postaci chociażby Rodu smoka. Ponadto zadebiutuje kilka kultowym seriali, nie zabraknie także głośnych powrotów. Na co więc dokładnie muszą przygotować się subskrybenci?Jeśli pamiętacie, to pierwsza połowa sierpnia na HBO Max nie była zbyt obfita w wysokobudżetowe hity. Te zostały zarezerwowane na ostatnich kilkanaście dni miesiąca i trzeba przyznać, że na konsumentów czeka naprawdę pokaźny zastrzyk dobrze zapowiadających się materiałów. Największą premierę będzie rzecz jasna ta, która nastąpiWtedy też światło dzienne ujrzy(House of the Dragon). Opowie on historię rodu Targaryenów, a także o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest akcja Gry o tron. Warto zaznaczyć, że serial oparty jest o książkę Ogień i krew autorstwa George’a R.R. Martina. Wszyscy fani tego uniwersum bez wątpienia wyczekują tego głośno zapowiadanego dzieła.