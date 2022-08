Disney+ drożeje i wprowadza reklamy. Czy to samo czeka polskich konsumentów?

Nadchodzi koniec taniego streamingu?

Disney+ będzie nieco droższą platformą

Disney+ już niedługo stanie się nieco droższe dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych – przy okazji doczekają się oni specjalnego planu z reklamami. Przy okazji podzielono się ważnymi statystykami dotyczącymi popularności platformy, które okazały się lepsze od tych przewidywanych przez analityków. Okej, ale przejdźmy do szczegółów.Walt Disney ma się ostatnio bardzo dobrze. Opublikowanie najnowszych wyników finansowych jeszcze polepszyło sytuację korporacji, której akcje podskoczyły o kilka procent. Niekoniecznie zadowoleni są jednak użytkownicy – ci już niedługo będą musieli zapłacić nieco więcej za możliwość obejrzenia filmów i seriali. Stanie się to pod koniec roku, dokładnie 8 grudnia.Wtedy też miesięczny koszt subskrypcji. Tego samego dnia do oferty trafi jednak specjalny plan abonamentowy zawierający reklamy – będzie on kosztował tyle, co obecnie ten standardowy pakiet, czyli 7,99 dolarów. Zmianie ulegnie również opłata za roczny dostęp do serwisu, wyniesie ona 109,99 dolarów (wcześniej 79,99 dolarów). Mówimy więc o znaczącej korekcie cennika.Jestem wręcz pewien, że prędzej czy później doczekamy się podwyżki abonamentu (oraz reklam) i należy się na ten scenariusz przygotować. Na razie jednak zmiany obejmują wyłącznie amerykańskich konsumentów, lecz zapewne nie na długo. Walt Disney ogłosiło wprowadzenie „odświeżenie” cen z powodu chęci zaoferowania użytkownikom „jeszcze bogatszej oferty programowej”.Przy okazji koncern pochwalił się wynikami popularności usługi. Disney+ subskrybowane jest na całym świecie przez około. Przez ostatni kwartał ta liczba– głównie za sprawą debiutu na wielu nowych rynkach. Jest to bardzo dobry wynik jeśli weźmiemy pod uwagę, że analitycy z Wall Street szacowali wzrost na poziomie 10 mln. Teraz pozostaje czekać na upłynięcie kolejnego kwartału, by zobaczyć czy Disney+ wciąż będzie atrakcyjne dla konsumentów.Źródło: The Hollywood Reporter