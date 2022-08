Sony żegna się z PlayStation 4. Konsola nie jest już produkowana

Finalny wynik sprzedaży robi ogromne wrażenie.

To koniec produkcji PlayStation 4

Sony zakończyło właśnie produkcję konsoli PlayStation 4 - informacja o sprzedaży tej konsoli nie pojawiła się bowiem w najnowszym raporcie finansowym japońskiego giganta. Nie pojawi się ona również w kolejnym zestawieniu, co należy uznać za oficjalne postawienie nagrobka temu kultowemu urządzeniu. Do ilu domów trafiło w przeciągu tych wszystkich lat?Oficjalnaw Ameryce Północnej, lecz jej europejski debiut nastąpił nieco później, bo 29 listopada. Nie da się ukryć, że konsola okazała się prawdziwym hitem i cieszyła się ogromną popularnością przez niemalże cały swój żywot. Osoby nie posiadające jeszcze „następczyni” nie mają się jednak czego obawiać. Gry na „czwórkę” nadal jeszcze będą wychodzić – także te ekskluzywne.Problemy z dostępnością PlayStation 5 wciąż mają się bowiem w najlepsze. Sony co prawda zapowiedziało, że planuje produkować PlayStation 4 jeszcze przez pewien czas, lecz wszystko wskazuje na to, iż ten właśnie dobiegł końca. Koncern przestał bowiem informować o wynikach sprzedaży konsoli – ostatnie dane tego typu pochodzą z końca marca 2022 roku.Jeśli uznamy je za ostateczne, to - przez cały swój cykl życia -. Ten wynik robi ogromne wrażenie i stawia sprzęt na czwartym miejscu w rankingu najpopularniejszych konsol w historii. Wyżej znajdują się tylko PlayStation 2 (155 mln egzemplarzy), Nintendo DS (154 mln egzemplarzy) oraz Nintendo Game Boy (118,7 mln egzemplarzy)., które pojawiło się już u 111 mln konsumentów. Nic nie wskazuje na to, by produkcja tego sprzętu miała się niedługo zatrzymać – to samo można powiedzieć o popycie. Na razie jednak konsola od Sony znajduje się na czwartym miejscu.Sony nadal będzie wspierać urządzenie aktualizacjami oraz poprawkami zabezpieczeń. Spodziewać się możemy także debiutów kilku prawdziwych hitów pokroju. Dlatego na ostateczne pożegnanie konsoli PlayStation 4 przyjdzie jeszcze czas – nie ulega jednak wątpliwości, że jej żywot powoli dobiega końca.Można było się tego spodziewać.Źródło: Sony, Twitter