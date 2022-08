Oburzeni klienci donoszą na Viaplay do UOKiK

Autopilot i FSD w centrum uwagi.

Klienci Viaplay skarżą się do UOKiK

"Do UOKiK wpłynęły skargi na platformę Viaplay. Konsumenci wskazywali na problemy techniczne (przerwy w dostępie do usługi, buforowanie transmisji, przycinanie obrazu) uniemożliwiające im dostęp do usługi i oglądanie w czasie rzeczywistym treści, za które zapłacili. Skarżyli się też, że składane w takiej sytuacji reklamacje są odrzucane lub spółka oferuje im niesatysfakcjonujący rabat w opłacie za subskrypcję na kolejny miesiąc. Prezes UOKiK wystąpił do przedsiębiorcy o wyjaśnienia"

Biuro prasowe Viaplay lakonicznie odpowiada

"W przypadku występowania jakichkolwiek problemów z odtwarzaniem treści dostępnych na platformie Viaplay, zachęcamy do skorzystania ze wskazówek dostępnych na naszej oficjalnej stronie internetowej. Znajdują się tam m.in. informacje dotyczące minimalnej przepustowości łącza, a także szczegółowa lista wspieranych obecnie urządzeń. Jeśli pomimo zastosowania się do przedstawionych zaleceń dany problem nadal występuje, zachęcamy naszych subskrybentów do bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Viaplay. Jest on możliwy za pośrednictwem czatu, aplikacji Facebook Messenger, połączenia telefonicznego lub formularza kontaktowego dostępnego na viaplay.pl. Przyczyny występowania problemów z dostępem do platformy są różnorodne i uzależnione od konkretnych przypadków, a ich skala ograniczona. Jednocześnie każde zgłoszenie przesłane przez naszych klientów rozpatrywane jest indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach oferujemy subskrybentom Viaplay odpowiednią rekompensatę. Oczywiście odniesiemy się i wyjaśnimy bezpośrednio każde formalne zgłoszenie, które otrzymamy ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"

Viaplay to jedna z platform dystrybucji cyfrowej dostępnych w Polsce, uruchomiona jeszcze w maju 2007 roku. Viaplay Polska rozpoczęła nadawanie 3 sierpnia 2021 roku. Kilka dni temu nadawca VOD zdenerwował Polaków, zapowiadając znaczącą podwyżkę cen swoich usług. Jak się okazuje wściekłość wśród osób korzystających z Viaplay w ostatnich dniach wywołał dodatkowy czynnik. Chodzi o fatalną jakość świadczonych usług. O sprawie zawiadomiono Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.W minioną sobotę Viaplay rozwścieczył kibiców piłkarskich śledzących transmisje ze spotkań angielskiej Premier League. Oglądający donosili w mediach społecznościowych, że streamy są przerywane, a na ekranach telewizorów i monitorów widnieje komunikat o treści "Coś poszło nie tak. Wystąpił nieznany błąd (Kod błędu: S-1001)". Usterki te były na tyle częste i powtarzalne, że oglądanie zmagań piłkarzy było praktycznie niemożliwe.Podobnych problemów nie doświadczali użytkownicy platformy Canal+, którzy te same mecze oglądali bez najmniejszych zakłóceń.Departament komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował serwisu wirtualnemedia.pl, że do urzędu napłynęły skargi od Polaków.- czytamy. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że w ciągu ostatniego roku z minionym wtorkiem włącznie do UOKiK wpłynęło około 10 skarg na Viaplay.Viaplay zbagatelizowało sprawę, informując o "ograniczonej skali występowania problemów". W razie występowania usterek klienci są generycznym komunikatem zachęcani do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Viaplay.- przekazano serwisowi wirtualnemedia.pl.Viaplay Polska nie odniosło się do zapytań o to, dlaczego wiele spotkań nie jest transmitowanych nawet w jakości Full HD, podczas gdy standardem staje się powoli rozdzielczość 4K.Źródło: wirtualnemedia.pl