Kosmiczny pociąg Muska ponownie nad Polską. Jak go wypatrzyć?

To będzie wspaniały spektakl.

Satelity Starlink nad Polską - 10.08.2022

Kosmiczny pociąg Elona Muska? O co chodzi, pytacie? Tak potocznie nazywa się sznur satelitów Starlink od SpaceX, ciągnących się na nocnym niebie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu "starlinki" znowu będą widoczne nad Polską. Warto ich wypatrywać, bowiem wiele wskazuje na to, że w momencie ich przelotu niebo będzie przejrzyste i wolne od chmur. Kiedy satelity Starlink będą widoczne na polskim niebie?Zapiszcie powyższą datę i nie zapomnijcie ustawić przypomnień w swoich smartfonach. Przelot satelitów Starlink to coś, co prezentuje się naprawdę niezwykle i efektownie. Tym razem obiekty będą widoczne za sprawą startu misji Starlink G4-26, której start planowany jest na 10 sierpnia o godzinie 00:58 czasu polskiego. Trajektoria lotu będzie przebiegać idealnie nad Polską!Nowe Starlinki na orbicie pojawią się po około 15 minutach lotu, czyli o godz. 1:13, jak informuje serwis Nocne Niebo. Dowiadujemy się, że spodziewać się można aż dwóch przelotów na każdy wieczór.W Polsce centralnej Starlinki pojawią się na niebie o godzinie 22:15, 10 sierpnia i przelecą z zachodu w kierunku wschodnim przez sam środek nieba. To ma być idealnie ciemne!