Disney+ radzi sobie u nas wyśmienicie. Oto lipcowy ranking popularności streamingu

Platforma niemalże dogoniła HBO Max.

Popularność streamingu w Polsce - lipiec 2022

Lipiec okazał się dosyć łaskawym miesiącem dla – przynajmniej kilku - platform streamingowych działających na terenie naszego kraju. Coraz większą popularnością może pochwalić się Disney+, który niemalże dogonił HBO Max pod względem realnych użytkowników. Znaczący wzrost zaliczył także Amazon Prime Video, czego powiedzieć nie można o Netflixie – tutaj mówimy o ogromnym spadku aktywnych konsumentów.Doczekaliśmy się debiutu kolejnego raportu dotyczącego zainteresowania konkretnymi usługami streamingowego w Polsce. Po raz kolejny możemy mówić o dynamicznie malejącej popularności lokalnych witryn, które przeżywają ostatnio dosyć trudny okres i niekoniecznie wiedzą w jaki sposób przyciągnąć nowych konsumentów. Okej, ale do rzeczy – co nasi rodacy najchętniej oglądali w ubiegłym miesiącu? Oto szczegóły., co raczej nikogo nie powinno już dziwić. Najbardziej popularna platforma skusiła swoją ofertą(42,22% zasięgu) – każdy z nich spędził tam średnio nieco ponad 6 godzin. Wynik ten może wydawać się bardzo dobry, lecz warto nadmienić, że mówimy tu o spadku na poziomie 971 tys. internautów w przeciągu zaledwie jednego miesiąca. Nie jest więc najlepiej.Druga pozycja niezmiennie należy do HBO Max , które zostało odwiedzone przez(14,44% zasięgu) – każdy z nich spędził tam średnio 1 godzinę i 37 minut. Debiutująca w marcu platforma także zaliczyła spadek aktywnych konsumentów – mówimy tu o utracie blisko 130 tys. subskrybentów. Tym samym usługa jest skrajnie blisko spadku na trzecie miejsce w rankingu.Być może już w sierpniu zajmie je Disney+ , dla którego to lipiec był pierwszym pełnym miesiącem jeśli chodzi o obecność w naszym kraju. Na oglądanie dostępnych tam treści zdecydowało się(14,21% zasięgu) – każdy z nich spędził tam średnio 3 godziny i 36 minut. Trudno porównywać tu miesięczną różnicę w popularności, bowiem platforma była dostępna zaledwie przez kilkanaście dni czerwca. Mówimy tu jednak o wzroście aktywnych użytkowników na poziomie 531 tys. To świetny wynik.Zaraz za podium doszło do dosyć istotnych zmian. Czwarte miejsce należy teraz do(wcześniej do CDA), który w lipcu przyciągnął(10% zasięgu, 55 minut średniego czasu oglądania). Miesiąc ten okazał się dla platformy niezwykle łaskawy, gdyż zaliczyła ona wzrost na poziomie 698 tys. aktywnych użytkowników. Zobaczymy czy ten stan utrzyma się przez dłuższy czas.Wspomniane wyżejzakończyło lipiec z rezultatem na poziomie(9% zasięgu, 36 minut średniego czasu oglądania). Jest to wynik lepszy od czerwcowego o ponad 100 tys., co z pewnością należy uznać za dobrą wiadomość.Drugą część rankingu otwiera(8,23% zasięgu, 2 godziny i 21 minut średniego czasu oglądania). W tym przypadku możemy mówić o ogromnym spadku zainteresowania – serwis odwiedziło bowiem 715 tys. mniej osób niż w czerwcu. Należy więc obserwować sytuację.Dalej znajdziemy(7,97% zasięgu, 2 godziny i 18 minut średniego czasu oglądania). Jeśli chodzi o różnicę w stosunku do czerwca, to jest ona niezwykle wyrównana. Liczba użytkowników spadła o zaledwie 39 tys., lecz czas średniego oglądania niemalże się podwoił. Nie jest więc najgorzej.Okej, co dalej? Niezmiennie –, który może pochwalić się(7,16% zasięgu, 3 godziny i 55 minut średniego czasu oglądania). Powodem do dumy nie jest jednak zapewne utrata ponad 500 tys. odwiedzających. Zaobserwowano jednak wzrost średniego czasu oglądania o 46 minut. Warto przy okazji przypomnieć, że to jedyna platforma, która oferuje możliwość oglądania większości treści zupełnie za darmo.z kolei zanotowała wynik na poziomie(6,27% zasięgu, 45 minut średniego czasu oglądania), który jest gorszy od czerwcowego o ponad 181 tys. Zestawienie zamyka skandynawskie(niedługo doczekamy się podwyżki abonamentu tej platformy), które przyciągnęło w lipcu(3,96% zasięgu, 1 godzina i 22 minut średniego czasu oglądania). To wzrost o ponad 152 tys. internautów!Jak więc widzimy, doszło do kilku znaczących roszad jeśli chodzi o ranking popularności poszczególnych usług. Pozostaje tylko czekać na sierpniowe wyniki, by zobaczyć czy dojdzie do kolejnych.Źródło: wirtualnemedia.pl