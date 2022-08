Masz radio w samochodzie? Poczta Polska: trzeba za nie zapłacić

A to Polska właśnie.

Abonament RTV za radio w samochodzie

"Choć abonament RTV kojarzy się głównie z obowiązkiem dotyczącym gospodarstw domowych, to płacić powinni też posiadacze odbiorników samochodowych. - Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą RTV zgodnie z zapisami Ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1689) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Przedmiotowy akt prawny obliguje do rejestracji radioodbiornika lub telewizora i opłacania abonamentu przez jego właściciela, bez rozróżnienia, czy urządzenie znajduje się w domu czy np. w samochodzie"

Abonament RTV to temat wracający niczym bumerang - cyklicznie, co kilka miesięcy. Przymusowa danina, którą powinien płacić każdy Polak dysponujący odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym jest w rzeczywistości fikcją. Z jednej strony nie płaci go około 3 miliony gospodarstw domowych, a z drugiej nawet politycy są zgodni co do tego, że abonament RTV powinno się zlikwidować . Poczta Polska właśnie przypomniała, że opłatę powinni ponosić także... kierowcy aut!Abonament RTV to podatek płacony niezależnie od tego, czy z radia lub telewizji korzystacie. Jeśli w Waszym domu jest radio lub telewizor, powinniście je zarejestrować na poczcie i finansować między innymi Telewizję Polską. Zgodnie z prawem podatek ten powinni płacić również posiadacze samochodów.Rzecznik prasowy Poczty Polskiej w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl nie ma wątpliwości, że kierowcy powinni dokładać się do publicznych mediów.- twierdzi Daniel Witowski.