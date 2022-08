HBO Max i Discovery Plus staną się jedną platformą już w 2023 roku

Integracja, która może zamieszać na rynku.

HBO Max ponownie zmieni nazwę? Wszystko na to wskazuje

Już wkrótce doczekamy się integracji serwisów HBO Max oraz Discovery Plus. Na ten moment niewiele wiadomo odnośnie do ceny czy nawet nazwy „nowej” platformy. Użytkownicy mają jednak liczyć na jeszcze lepszą jakość oraz specjalny – tańszy zarazem – plan abonamentowy zawierający reklamy.W marcu bieżącego roku byliśmy świadkami polskiego debiutu HBO Max – usługi wcześniej obecnej pod nazwą HBO GO. Swego rodzaju powiew świeżości przypadł do gustu konsumentom, którzy chętnie zaczęli opłacać miesięczny abonament (promocja pozwoliła na nabycie subskrypcji za nawet 19,99 zł). Wszystko jednak wskazuje na to, że już za pewien czas będziemy świadkami kolejnych roszad jeśli chodzi o platformę amerykańskiego giganta.to temat przewijający się w mediach już od dłuższego okresu. Teraz – przy okazji opublikowania wyników finansowych – poznaliśmy kilka szczegółów wprost od wytwórni Warner Bros. Okazuje się, że „nowa” platforma zadebiutuje na wybranych rynkach już. Nie wiadomo nic na temat jej potencjalnej nazwy oraz ceny abonamentu – niemalże pewne jest jednak, że zastąpi ona dotychczasowe HBO Max.David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros Discovery, wypowiedział się na temat integracji w dosyć dobitny sposób. Według niego, HBO Max ma konkurencyjny zestaw funkcji, ale. Discovery Plus natomiast może pochwalić się lepszymi podwalinami technicznymi i technologicznymi. To ta platforma stanie się fundamentem pod nadchodzący serwis.Jeśli zaś chodzi o jego, to ma on nastąpić. Trudno powiedzieć czy doczekamy się tego samego, co w marcu – czystej podmiany na nową aplikację przy zachowaniu dotychczasowych kont. Wiadomo wyłącznie, że możemy liczyć na kolejny „powiew świeżości”. No nie wiem jak Wy, ale ja tu raczej wyczuwam powiew nie do końca klarownych dla konsumentów decyzji.Źródło: The Verge