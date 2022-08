Cyberpunk: Edgerunners na oficjalnym zwiastunie. Ależ to dobrze wygląda

Anime, które może przypaść do gustu wielu użytkownikom.



Światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun serialu anime Cyberpunk: Edgerunners, na którym możemy ujrzeć głównych bohaterów w pełnej okazałości. Nie brakuje również chaotycznej akcji oraz futurystycznego klimatu – wszystkie te elementy spodobały się oczekującym na produkcję internautom, co dobitnie ukazują zostawione pod materiałem komentarze.



Pojawił się zwiastun anime w świecie Cyberpunka

CD PROJEKT niewątpliwie nadal chce inwestować w markę



10 odcinków, na łamach których poznamy historię rozgrywającą się przed wydarzeniami znanymi z gry. Przedstawione zostaną losy „nowych edgerunnerów” – ci zostali ukazani w poniższym zwiastunie (David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca oraz Lucy). Widzowie mogą liczyć na dynamiczną produkcję osadzoną w futurystycznym Night City – na razie zapowiada się ona naprawdę dobrze.



Światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun serialu anime Cyberpunk: Edgerunners, na którym możemy ujrzeć głównych bohaterów w pełnej okazałości. Nie brakuje również chaotycznej akcji oraz futurystycznego klimatu – wszystkie te elementy spodobały się oczekującym na produkcję internautom, co dobitnie ukazują zostawione pod materiałem komentarze.CD PROJEKT niewątpliwie nadal chce inwestować w markę Cyberpunk 2077 , której debiut w 2020 roku nie okazał się zbytnim sukcesem. W produkcji znajduje się m.in. dodatek do podstawowej wersji gry oraz serial anime tworzony przez Studio Trigger. Wszystko więc wskazuje, że deweloperzy nie zamierzają tak szybko porzucić swoich planów. Na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy? Cyberpunk: Edgerunners będzie składać się z, na łamach których poznamy historię rozgrywającą się przed wydarzeniami znanymi z gry. Przedstawione zostaną losy „nowych edgerunnerów” – ci zostali ukazani w poniższym zwiastunie (David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca oraz Lucy). Widzowie mogą liczyć na dynamiczną produkcję osadzoną w futurystycznym Night City – na razie zapowiada się ona naprawdę dobrze.