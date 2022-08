Dziś ukazał się ostatni numer Komputer Świat

Koniec znanej marki w formie drukowanej.

Okładka ostatniego numeru Komputer Świat 9/2022. | Źródło: KŚ

Decyzja czysto biznesowa

"Decyzja o zakończeniu wydawania magazynu „Komputer Świat” w formie drukowanej odzwierciedla preferencje czytelników i użytkowników szukających treści technologicznych. W pierwszej kolejności wybierają oni informacje dostępne w Internecie. Komputerswiat.pl od lat jest liderem wśród serwisów technologicznych pod względem liczby użytkowników"

Ostatni numer Komputer Świat w kioskach.to pożegnalny numer popularnego niegdyś czasopisma, które dziś z powodzeniem działa w Internecie. Ringer Axel Springer Polska podjął decyzję o likwidacji drukowanego KŚ w czerwcu tego roku. Czasopismo było obecne na polskim rynku 24 lata. Komputer Świat od teraz działa wyłącznie w sieci, w dużej mierze za tzw. paywallem, w modelu subskrypcyjnym.Serwis wirtualnemedia.pl zwrócił w czerwcu uwagę na to, że drukowany Komputer Świat notował z roku na rok coraz gorsze wyniki sprzedaży. O ile według danych ZKDP w 2010 roku wtedy jeszcze dwutygodnik sprzedawał się średnio w nakładzie ok. 50 861 egzemplarzy, to jako miesięcznik od roku 2016 znajdował się na równi pochyłej. W 2016 roku średnia sprzedaż wynosiła 32 936 egzemplarzy, w 2018 - 30 685 sztuk, a w 2019 roku - 28 631 egzemplarzy.- przekazała w czerwcu Martyna Majchrzak, dyrektor zarządzająca serwisów wertykalnych w Ringier Axel Springer Polska.Przypominamy, że w 2019 roku Ringier Axel Springer Polska podjął decyzję o zamknięciu sekcji technologicznej Onetu, której rolę przejął Komputerswiat.pl. W 2020 roku RASP wygasił z kolei kultowy serwis PCLab.pl Źródło: KŚ