Steam zablokuje twórcom możliwość chwalenia się nagrodami i recenzjami

Decyzja, która ma ukrócić manipulację deweloperów.

Steam wprowadza zmiany w regulaminie dotyczących miniatur

Źródło: Valve

Valve ogłosiło właśnie nowe zasady dotyczące zasobów graficznych miniatur. Już za nieco ponad miesiąc pokaźna liczba twórców będzie musiała zaktualizować karty oferowanych przez siebie produktów. Zablokowana zostanie bowiem możliwość umieszczania na miniaturach informacji o zdobytych nagrodach, recenzjach czy obowiązujących promocjach. Społeczność nie kryje swojego zadowolenia odnośnie do tych zmian.Sklep na platformie Steam od dłuższego czasu stanowi przepychankę twórców, którzy chcą w jak najbardziej krzykliwy sposób zwrócić na siebie uwagę. Pomagać ma w tym używanie graficznych sloganów w postaci „NAJLEPSZA GRA 2020 ROKU” czy „ZWYCIĘZCA W KATEGORII NAJLEPSZA GRA RPG”. Nie brakuje też miniatur przedstawiających szereg wysokich ocen pochodzących z różnych recenzji czy informacji o przecenach.Już odta polityka deweloperów i wydawców zostanie zakazana. Valve zaprezentowało właśnie zmiany regulaminu dotyczące zasobów graficznych sklepu (mowa tu o obrazach banerów reprezentujących gry w sklepie). Miniatury będą mogły zawierać wyłącznie grafikę gry, jej nazwę oraz oficjalny podtytuł.dotyczących zniżek, tekstu lub obrazów promujących inny produkt i innego niepowiązanego tekstu.Jeśli jednak w grze pojawi się jakiś ważny update, to deweloperzy będą mogli skorzystać z funkcji grafik tymczasowych, które zostaną wyświetlone na maksymalnie jeden miesiąc. W takim przypadku tekst, nowego wydarzenia sezonowego, przepustki bitewnej, DLC lub podobnej nowej zawartości” Co więcej – wszelki tekst umieszczony na zasobach graficznych musi zostać zlokalizowany przynajmniej na te same języki, które obsługuje gra.Uściślono również zasady dotyczące zasobów graficznych biblioteki. Składają się na nie miniatura produktu (logo, podtytuł bez żadnego dodatkowego tekstu), grafika czołowa (bez tekstu) oraz logo na przezroczystym tle (bez tekstu).Przypominamy, że nowe zasady wejdą w życie już 1 września 2022 roku.Przeglądanie sklepu na Steamie stanie się nie tylko bardziej przejrzyste, ale przede wszystkim ukróci manipulację deweloperów. Do tej pory grafiki z tekstem były niezwykle mylące.Źródło: Valve