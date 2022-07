Według TVP myśliwce F22 Raptor osiągają prędkość światła i omijają prawa fizyki

Niedawny materiał z TVP Info o amerykańskich myśliwcach F22 Raptor stał się hitem w sieci. Dziennikarka stacji pomyliła w nim dwie drastycznie różniące się prędkości. Jak stwierdziła "F22 to myśliwiec, który jest w stanie osiągnąć prędkość światła bez żadnego dodatkowego wspomagania". Do wpadki odniósł się nawet jeden z polityków.



Wpadka dziennikarki TVP żartobliwie skomentowana przez byłego ministra obrody narodowej

Były minister obrony narodowej i obecny europoseł Radosław Sikorski musiał wychwycić błąd dziennikarki z TVP Info. Skomentował ją sarkastycznie na swoim twitterowym profilu słowami "Jeśli naprawdę osiągają prędkość światła to _musimy_ je kupić." Oczywiście to tylko żart, a więcej zabawnych wpisów internautów można spotkać w komentarzach pod filmem z omawianym fragmentem na YouTube (np. "Nie ma z czego robić sensacji, każdy może się pomylić o 1079251624,8 km/h" albo "Chewie! Hipernapęd! Nadświetlna za 3,2,1 ....."). Myśliwce F22 ani żadne inne pojazdy zbudowane przez człowieka, nie zbliżają się nawet do prędkości podobnych do rozchodzenia się światła w próżni.





Jeśli naprawdę osiągają prędkość światła to _musimy_ je kupić. https://t.co/CoN5fON7KZ — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) July 29, 2022

Jeśli F22 Raptor poruszały by się z prędkością światła, to jego producent omijałby prawa fizyki

Najpewniej dziennikarka zwyczajnie się przejęzyczyła i miała na myśli osiąganie prędkości dźwięku przez myśliwiec F22, bez konieczności aktywacji dopalaczy, co jest faktycznie jego zaletą. Nie jest to zupełnie niespotykana cecha wśród samolotów wojskowych, ale wiele z nich do osiągnięcia prędkości dźwięku musi włączać dopalacze, które bardzo mocno podwyższają zużycie paliwa. Tak czy inaczej, nijak ma się to do prędkości światła.Dźwięk rozchodzi się różnie w zależności od substancji ośrodka i między innymi także jego temperatury. Ale typowo podaje się wartość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu przy założeniu temperatury 15 stopni Celsjusza na wysokości poziomu morza (czyli przy ciśnieniu 1013,25 hPa). W takich warunkach wynosi 1224 km/h, czyli 340 m/s. W lotnictwie dla uproszczenia prędkość dźwięku określa się jako 1 mach (1 Ma lub 1 M). Za to prędkość światła (rozchodzenia się fali elektromagnetycznej) w próżni wynosi 299’792’458 m/s. To w przybliżeniu o około 882 tysiące wyższa wartość niż dla prędkości dźwięku.Co więcej rozpędzenie się dokładnie do prędkości światła (a nie do wartości nieskończenie bliskich do niej) obiektów o niezerowej masie spoczynkowej, jest niemożliwe. Wtedy ich masa musiała by stać się nieskończona. Za to światło (czy będąc bardziej precyzyjnym fotony) z racji braku masy spoczynkowej, poruszają się normalnie w próżni z tą graniczną dla przyrody prędkością, czyli wspominanych prawie 300 tysięcy metrów na sekundę.Źródło: własne / Foto tytułowe: Pixabay - własne