HBO Max z nowościami na pierwszą połowę sierpnia. Będzie co oglądać

Poznaliśmy oficjalną rozpiskę.

W przeciągu dwóch najbliższych tygodni doczekamy się znacznego poszerzenie biblioteki platformy HBO Max. Subskrybenci mogą liczyć zarówno na wyczekiwane powroty, jak i zupełne nowości. Co dokładnie wzbogaci ofertę?HBO Max cieszy się w naszym kraju sporą popularnością – głównie za sprawą oferowanej biblioteki oryginalnych produkcji, miesięcznej ceny jak i stosunkowej świeżości. Dostęp do platformy uzyskaliśmy bowiem dopiero w marcu bieżącego roku. Na ten moment usługa znajduje się na drugim miejscu w rankingu popularności, lecz po piętach dosyć mocno depcze jej Disney+. Pomóc w utrzymaniu tej pozycji mają pomóc m.in. zapowiedziane właśnie nowości.Poznaliśmy produkcje, które pojawią się na HBO Max na przestrzeni pierwszej połowy sierpnia. Część osób może poczuć się nieco zawiedziona, bowiem największe hity zarezerwowano na ostatnie dwa tygodnie miesiąca. Możemy liczyć natomiast na chociażby drugi sezon serialu Industry, który został niezwykle ciepło przyjęty przez społeczność. Doczekamy się kolejnych perypetii ambitnych dwudziestolatków, którzy walczą o swoją przyszłość. Premiera już 2 sierpnia.



Obejrzymy także The American Guest, czyli miniserial składający się z czterech części. Opowie on o podróży Theodore’a Roosevelta – byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych – starającego się zdobyć ostatnią nieodkrytą rzekę w Brazylii. Premiera już 2 sierpnia.







Warto też rzucić okiem na produkcję od Adult Swim. Mowa tu o serialu Nastoletnia Euthanasia osadzonym w niedalekiej przyszłości na Florydzie. Jest to opowieść o Trophy Fantasy i jej córce, które zarządzają własnym domem pogrzebowym. Premiera 3 sierpnia.





Sierpniowa rozpiska nowości:





Miasto na wzgórzu III, odc. 1 - 1 sierpnia

Fortitude, sezony 1-4 - 1 sierpnia

Westworld IV, odc. 6 - 1 sierpnia

Anarchiści, odc. 4 - 1 sierpnia

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 18 - 1 sierpnia

3stopy - 1 sierpnia

Bramkarz - 1 sierpnia

Don kontra błyskawica - 1 sierpnia

Drzemka - 1 sierpnia

Flic Story - 1 sierpnia

Gernika. Prawdziwa historia - 1 sierpnia

Gotowe do złożenia - 1 sierpnia

Jowisz - 1 sierpnia

Kamień, papier, nożyczki - 1 sierpnia

Kraina chwały - 1 sierpnia

Myszka - 1 sierpnia

Piosenka dla Marii - 1 sierpnia

Roy - 1 sierpnia

Zamieniłam się na zmiany - 1 sierpnia

Żywa - 1 sierpnia

Branża II, odc. 1 - 2 sierpnia

Statyści, sezony 1-2 - 2 sierpnia

Statyści, Christmas Special - 2 sierpnia

Gość z Ameryki, odc. 1-4 - 2 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 8 - 2 sierpnia

Nastoletnia Euthanasia, odc. 1-7 - 3 sierpnia

Love Spells, odc. 1-10 - 3 sierpnia

Tuca i Bertie III, odc. 5 - 3 sierpnia

Co robimy w ukryciu IV, odc. 3 - 3 sierpnia

Kraniec ziemi, odc. 4 - 3 sierpnia

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 4-5 - 4 sierpnia

Midnight Express - 4 sierpnia

Fort Apache The Bronx - 4 sierpnia

Rodzice III, odc. 1-10 - 5 sierpnia

Morderca z Pembroke, odc. 1-3 - 5 sierpnia

Co się stało, Brittany Murphy?, odc. 1-2 - 5 sierpnia

Primal II, odc. 4 - 5 sierpnia

Rap Sh!t, odc. 4 - 5 sierpnia

Chłopcy z ferajny - 5 sierpnia

Dom ślimaków - 5 sierpnia

Pielgrzymi - 5 sierpnia

Północ, północny zachód - 5 sierpnia

Ukryte działania - 5 sierpnia

Zabójcza broń - 5 sierpnia

Zabójcza broń 2 - 5 sierpnia

Zabójcza broń 3 - 5 sierpnia

Zabójcza broń 4 - 5 sierpnia

Próba generalna, odc. 4 - 6 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele, odc. 5 - 6 sierpnia

Dawno temu w Ameryce - 6 sierpnia

Luzzu - 6 sierpnia

Spotlight - 6 sierpnia

Obóz na wyspie IV, odc. 1-13 - 7 sierpnia

Hazardzista - 7 sierpnia

Piraci! - 7 sierpnia

Miasto na wzgórzu III, odc. 2 - 8 sierpnia

Anarchiści, odc. 5 - 8 sierpnia

Westworld IV, odc. 7 - 8 sierpnia

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 19 - 8 sierpnia

Szeregowiec Ryan - 8 sierpnia

Branża II, odc. 2 - 9 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 9 - 9 sierpnia

Co robimy w ukryciu IV, odc. 4 - 10 sierpnia

Tuca i Bertie III, odc. 6 - 10 sierpnia

Uśmiechnięci przyjaciele, odc. 9 - 10 sierpnia

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 6-7 - 11 sierpnia

Sherlock, sezony 1-4 - 11 sierpnia

Primal II, odc. 5 - 12 sierpnia

Rap Sh!t, odc. 5 - 12 sierpnia

Odzyskać noc - 12 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele, odc. 6 - 13 sierpnia

Próba generalna, odc. 5 - 13 sierpnia

Teletubisie II, odc. 1-60 - 13 sierpnia

Cud - 13 sierpnia

Król komedii - 13 sierpnia

Meduza - 14 sierpnia

Poniedziałek - 14 sierpnia

Dla fanów produkcji kryminalnych przygotowano– historię detektywa ponownie otwierającego dwie nierozwiązane sprawy morderstw z lat 80. XX wieku. Fabuła kręci się wokół szukania odpowiednich dowodów przed momentem warunkowego zwolnienia prawdziwego sprawcy. Premiera już 5 sierpnia.Na HBO Max pojawią się także. Kultowy serial o ulubionym detektywie świata zasili bibliotekę kolejnej platformy streamingowej – niedługo po usunięciu go z Netflixa. Premiera już 11 sierpnia.Poniżej znajdziecie listę wszystkich nowości, które trafią na HBO Max w przeciągu najbliższych dwóch tygodni – wraz z datami premier.Część osób bez wątpienia oczekuje jednak na drugą połowę sierpnia. Wtedy też pojawi się Ród Smoka - nowy serial HBO opowiadający o historii rodu Tragaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron. Poza tym już 30 sierpnia zadebiutują wszystkie sezony amerykańskiego The Office. Jest więc na co czekać.Źródło: upflix.pl