Netflix zaprezentował sierpniowe nowości. Nie jest to najmocniejsza oferta

Pojawiła się pełna rozpiska nadchodzących produkcji.

Netflix - sierpniowe nowości

Netflix opublikował właśnie listę filmów i seriali, które zagoszczą do biblioteki platformy na przestrzeni sierpnia. Użytkownicy mogą liczyć na szereg powrotów (m.in. trzeci sezon Locke & Key) oraz nowości (m.in. Sandman). Zdania społeczności wobec zaprezentowanej rozpiski są jednak podzielone – większość osób zwraca uwagę na „tylko kilka” interesujących tytułów. Warto więc ocenić to samemu.Netflix ostatnimi czasy miewa nieco problemów – te związane są głównie z dynamiczną utratą aktywnych subskrybentów. Wiąże się to z niższymi przychodami, co ma swój skutek w chociażby ograniczaniu wydatków. To właśnie z tego powodu doczekaliśmy się kilku fal zwolnień oraz kilku innych zmian w polityce „czerwonych”. Planem na ponowny wzrost jest inwestycja w gry , produkcje oryginalne oraz wprowadzenie specjalnego planu z reklamami . Jak się jednak niedawno okazało, nie będzie on oferował dostępu do pełnej oferty platformy.