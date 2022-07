Netflix już niedługo pozbędzie się kilkudziesięciu filmów. Co warto nadrobić?

Nadchodzi pokaźna czystka.

Lipcowa czystka na Netflixie już wkrótce

Spis usuwanych produkcji:





Ad Astra (2019) – 31 lipca

Bohemian Rhapsody (2018) – 31 lipca

Champion 4: Walka o honor (2016) – 31 lipca

Creed II(2018) – 31 lipca

Creed: Narodziny legendy (2015) – 31 lipca

Czekolada (2000) – 31 lipca

Dobry agent (2006) – 31 lipca

Dyktator (2012) – 31 lipca

Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali (2018) – 31 lipca

Hugo i jego wynalazek (2011) – 31 lipca

Jump (2009) – 31 lipca

Konfrontacja (2000) – 31 lipca

Mr. Robot (2015) – 31 lipca

Projekt X (2012) – 31 lipca

Robin Hood: Książę złodziei (1991) – 31 lipca

Rudy (1993) – 31 lipca

Star Trek (2009) – 31 lipca

Szefowie wrogowie (2011) – 31 lipca

The Blind Christ (2016) – 31 lipca

Un + une (2015) – 31 lipca

Uwolnić orkę (1993)– 31 lipca

W ciemność. Star Trek (2013) – 31 lipca

World Trade Center (2006) – 31 lipca

Wywiad ze słońcem narodu (2014) – 31 lipca

Włoska robota (2003) – 31 lipca

Z zaskoczenia (2012) – 31 lipca

Żyjmy długo i szczęśliwie (2020) – 31 lipca

Już za kilka dni subskrybenci Netflixa być może zauważą pewne braki w ofercie platformy. Wszystko to z powodu comiesięcznej czystki, która zbliża się wielkimi krokami. Wśród zaplanowanych do usunięcia treści pojawiły się hity pokroju Creed: Narodziny legendy czy Mr. Robot. Poniżej znajdziecie rzecz jasna pełną listę produkcji – warto się z nią zapoznać.Netflix ostatnimi czasy nie ma dosyć łatwego życia. Nie tak dawno usługa straciła około miliona subskrybentów oraz zapowiedziała współpracę z Microsoftem , który to będzie odpowiadać za dostarczenie technologii reklamowej. Oliwy do ognia dolała informacja o pobieraniu opłat za współdzielenie kont oraz ograniczenie listy dostępnych treści w planie abonamentowym zawierającym reklamy.Zapewne za kilka dni otrzymamy listę nowości, które w sierpniu trafią na Netflixa – to z pewnością świetna wiadomość. Teraz jednak poznaliśmy filmy i seriale znikające z biblioteki platformy wraz z końcem lipca. To już niewątpliwie nieco gorsza informacja. Okej, ale czego dokładnie zabraknie? Mowa tu o bliskoZa niespełna tydzień subskrybenci stracą możliwość obejrzenia takich filmów jak np.. Nie mówimy tu więc o nieznanych produkcjach, ale naprawdę głośnych i dobrze ocenianych pozycjach. Co jeszcze zniknie niedługo z biblioteki Netflixa? Poniżej znajdziecie pełną listę treści – wraz z datami premiery oraz terminem „śmierci”.Oczywiście część z wyżej wymienionych filmów może na Netflixa prędzej czy później wrócić. Tak czy inaczej mówimy już o kolejnej czystce u „czerwonych”, która niewątpliwie nie wpłynie dobrze na reputację tej usługi. Pozostaje mieć nadzieję, iż sierpniowa rozpiska nowości zaobfituje w mnóstwo ciekawych produkcji. Oczywiście nie omieszkamy Was o tym poinformować.Źródło: upflix.pl