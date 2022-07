HBO Max na drugą połowę lipca to świetne nowości filmowe i serialowe

Będzie co oglądać.

HBO Max z rozpiską nowości na drugą połowę lipca

HBO Max na przestrzeni najbliższych tygodni wzbogaci się o kilkadziesiąt nowości. Mowa tu zarówno o powrotach popularnych seriali, jak i debiutach kinowych filmów. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim premiery hitu Blade Runner 2049 czy Dom Gucci. Co dokładnie pojawi się na dostępnej od marca platformie?Chyba w końcu można powiedzieć, że Polacy uzyskali dostęp do największych platform streamingowych na świecie. Bez przeszkód bowiem opłacimy subskrypcję Netflixa Disney+ czy Amazon Prime Video . Wiele osób z pewnością jednak zadaje sobie pytanie „okej, ale które serwisy są najbardziej opłacalne?”. To rzecz jasna zależy od osobistych preferencji – dlatego też tak ważne jest przypominanie o ofertach poszczególnych usług.Właśnie doczekaliśmy się rozpiski nowości HBO Max na drugą połowę lipca. Tutaj najbardziej zadowoleni będą chyba fani poszczególnych kinowych hitów. Doczekamy się bowiem np. debiutuczy. Swoją premierę będą miały jednak też kolejne odcinki serialu Co robimy w ukryciu (27 lipca) czy sześć sezonów Downton Abbey (25 lipca).