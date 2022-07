Nie płacisz abonamentu RTV? Państwo ma na Ciebie sposób

Nowa technologia w akcji.

Abonament RTV 2022 - jak się go egzekwuje?

Czy abonament RTV trzeba płacić? Czy muszę wpuszczać kontrolera Poczty Polskiej?

W maju bieżącego roku Poczta Polska chwaliła się wysoką skutecznością w walce z osobami nie płacącymi abonamentu RTV. Wysokość Abonamentu RTV w 2023 roku wzrośnie, co zniechęci jeszcze więcej osób do płacenia kontrowersyjnej daniny na rzecz państwa. Od 1 lipca 2021 roku Urząd Skarbowy ma kolejną broń przeciwko osobom nazywanym pogardliwie przez władze "telepajęczarzami".Od 1 lipca 2021 roku działa rozporządzenie uprawniające Urząd Skarbowy do podejmowania skutecznych działań wobec osób unikających płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Od minionego roku urzędnik może wystawić drogą elektroniczną wniosek w sprawie egzekucji długów i tytułów wykonawczych, co znacząca usprawnia i przyspiesza zajmowanie kont niepokornych Polaków. Nie płacisz abonamentu? Urząd Skarbowy sam ściągnie go z Twojego konta.Czy abonament RTV trzeba płacić? Jakie kary grożą za niepłacenie abonamentu? Kto nie musi płacić abonamentu RTV?Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego użytkownika odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Jeżeli nigdy nie zarejestrowałeś telewizora, śpij spokojnie. Kontroler Poczty Polskiej nie ma prawa wejść do Twojego domu lub mieszkania i skontrolować, czy masz telewizor. Nie ma ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.Poczta Polska może efektownie ścigać tylko te osoby, które kiedyś zarejestrowały odbiornik. Polskie prawo nakłada obowiązek rejestrowania radia i telewizora w ciągu 14 dni od zakupu. W praktyce jest to przepis martwy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbiornik wyrejestrować.