Netflix ogłasza współpracę z Microsoftem. Gigant będzie dostarczał reklamy

Tańszy plan abonamentowy już wkrótce.

Microsoft dostarczy reklamy na Netflixa

Microsoft potwierdził swoją zdolność do zaspokajania wszystkich naszych potrzeb reklamowych. Co ważniejsze, Microsoft zaoferował elastyczność w zakresie wprowadzania innowacji w czasie, zarówno po stronie technologii, jak i sprzedaży, a także silną ochronę prywatności naszych subskrybentów. Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie i mamy wiele do zrobienia, ale nasz długoterminowy cel jest jasny - większy wybór dla konsumentów i lepsze niż liniowe doświadczenie marki telewizyjnej dla reklamodawców.

Jesteśmy podekscytowani faktem, że zostaliśmy uznani za partnera technologicznego i sprzedażowego Netflixa, który pomoże w realizacji pierwszej oferty subskrypcji wspieranej reklamami. Po uruchomieniu usługi konsumenci będą mieli więcej opcji dostępu do nagradzanych treści Netflixa. Marketerzy, którzy szukają reklamy w firmie Microsoft, będą mieli dostęp do widowni Netflixa i zasobów telewizyjnych premium. Wszystkie reklamy serwowane w serwisie Netflix będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem platformy Microsoft. Dzisiejsze ogłoszenie potwierdza również podejście firmy Microsoft do prywatności, które opiera się na ochronie informacji klientów.

Netflix poinformował właśnie o nawiązaniu współpracy z Microsoftem w zakresie technologii reklamowej, która niedługo zasili platformę. Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo będziemy świadkami debiutu tańszego planu abonamentowego, który to został oficjalnie zapowiedziany w kwietniu bieżącego roku. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?Netflix w ostatnim czasie robi sporo, by zatrzymać przy sobie użytkowników. Mowa tu chociażby o zmianach w podejściu do tworzenia treści , inwestycji w gry wideo czy ostatnim sukcesie czwartego sezonu Stranger Things 4. Dynamika wzrostu jest jednak dosyć powolna, czego przyczyny należy doszukiwać się zapewne w cenie, gdyż „czerwoni” są obecnie najdroższą platformą na rynku. Rozwiązaniem ma być specjalny pakiet zawierający reklamy Do tej pory niewiele o nim wiedzieliśmy – tylko tyle, że najprawdopodobniej pojawi się jeszcze w tym roku. Teraz doczekaliśmy się ogłoszenia niezwykle istotnej wieści, czyli. To właśnie gigant z Redmond odpowie za niezbędną technologię oraz same reklamy – publikacja ich na Netflixie będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia od koncernu. Obydwie korporacje nie kryją swojego zadowolenia z podjętej decyzji.Greg Peters, COO oraz CPO w firmie Netflix , skomentował współpracę w następujący sposób:Mikhail Parakhin, szef ds. internetowych doświadczeń w firmie, skwitował ten „wielki dzień” równie optymistycznymi słowami:Oczywiście użytkowników najbardziej interesują inne kwestie, jak chociażby. Netflix bez wątpienia musi stać się nieco bardziej konkurencyjny w stosunku do innych platform. Jeśli plan z reklamami będzie w cenie standardowego pakietu na innych serwisach, to wątpię, że wiele osób skusi się na jego subskrypcję. Czas pokaże.Źródło: Netflix, Microsoft